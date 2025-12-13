Regalías de la mina de cobre de Donoso irán a hospitales, agua y salud, aseguró Mulino

El presidente José Raúl Mulino reveló este sábado 13 de diciembre que destinará los 30 millones de dólares provenientes de regalías de la mina de cobre de Donoso exclusivamente a obras sociales.

Mulino, quien ofreció sus declaraciones durante una gira en la ciudad de David, enfatizó que los fondos no serán utilizados para ningún otro fin.

Según el presidente, los recursos corresponden a pagos realizados por material extraído y comercializado, y serán dirigidos directamente a hospitales, centros de salud, agua potable y recuperación de infraestructura hospitalaria.

“Ahí no va un dólar de esa plata para ningún otro lado. Esa plata de la mina es estrictamente para obras sociales del gobierno”, subrayó.

El mandatario indicó que la definición final del uso de estos fondos se concretará esta semana junto al ministro de Economía y Finanzas, Felipe Chapman, como parte del cierre positivo del año fiscal.

Mulino destacó que el país se prepara para cerrar el año con números en positivo, déficit controlado y finanzas ordenadas, lo que permite iniciar el presupuesto de 2026 con expectativas favorables.

Asimismo, resaltó que el nuevo presupuesto priorizará el sector social, con una mayor inversión en proyectos que impacten directamente a la población y generen empleo a nivel nacional.

“Arrancamos el 2026 con esperanza, con proyectos que ya se están ejecutando en todo el país”, afirmó.