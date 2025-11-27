Gobierno prepara decisión sobre la mina para 2026: ‘El país está sufriendo ese 5% del PIB’

El presidente <b><a href="/tag/-/meta/jose-raul-mulino">José Raúl Mulino</a></b> reconoció nuevamente que la recuperación del empleo en Panamá está marcada por uno de los golpes económicos más severos de los últimos años: <b>el cierre de la <a href="/tag/-/meta/mina-de-cobre">mina de cobre en Donoso</a></b>, provincia de Colón. Durante su conferencia de hoy, jueves, el mandatario adelantó que su Gobierno trabaja en una decisión trascendental sobre el futuro del proyecto minero, cuyo anuncio se hará <i><b>'dentro del primer trimestre del próximo año'</b></i>. Según afirmó, la reactivación de este enclave económico tiene un peso determinante en la generación de empleos y en la estabilidad del crecimiento nacional de cara a 2026.Mulino respondió con firmeza a quienes cuestionan el ritmo de recuperación laboral en el país. <i>'¿Por qué ha sido tan difícil la generación de empleos en Panamá? Porque no lo puedo hacer como un mago, ¿no? Y no es el gobierno el que genera empleo, es la empresa privada'</i>, afirmó. El presidente subrayó que Panamá no cuenta con un mecanismo improvisado que permita crear miles de puestos laborales de un día para otro. <i><b>'Aquí no existe nadie que pueda traquear los dedos y generar empleo'</b></i>, reiteró.En su intervención, Mulino puso especial énfasis en el impacto que dejó el cierre de la mina, a la que catalogó como un pilar central del crecimiento nacional. <i>'Fíjese, estamos viviendo el desempleo que generó la mina. </i><i><b>Ese 5% del Producto Interno Bruto no es una ficción escrita en un tablero. El país lo está sufriendo</b></i><i>'</i>, dijo, recordando que la operación minera no solo aportaba ingresos fiscales y crecimiento económico, sino también miles de empleos directos, bien remunerados, y una extensa red de proveedores que sostenía la actividad comercial en múltiples provincias.El presidente insistió en que su Gobierno está evaluando el futuro de la mina <i>'de manera muy responsable'</i> y pidió evitar lecturas simplistas o demagógicas sobre la dificultad actual del mercado laboral. <i>'Hablar de eso es fácil, muy demagógico y achacar responsabilidades es más fácil y más demagógico todavía'</i>, expresó. Según Mulino, <b>el país requiere un análisis serio, jurídico y financiero</b> antes de emitir el anuncio que definirá uno de los capítulos económicos más relevantes para 2026.Además del componente minero, el mandatario adelantó que el Presupuesto General del Estado —que asciende a <b>$11,200 millones</b>— será un motor importante de creación de empleo el próximo año. <i>'El año 2026 va a generarse mucho empleo como consecuencia de la inversión que va a generar el Estado a través de su presupuesto nacional, sobre todo en obras de infraestructura, agua, escuelas, salud, como lo estamos viendo hoy. Todo esto generó y seguirá generando nuevas plazas de trabajo'</i>, señaló.Pero Mulino insistió en que su Gobierno no promoverá <i><b>'planes populistas'</b></i>. <i>'Yo no estoy creando populistamente planes de empleos dentro del gobierno. Así que yo estoy empujando el carro de la empresa privada, incentivando inversión extranjera'</i>, aseguró.El presidente destacó que la recuperación del empleo no dependerá únicamente de la obra pública, sino también de grandes proyectos estratégicos vinculados al sector logístico y a la ruta del Canal. Entre ellos mencionó iniciativas de la <b><a href="/tag/-/meta/acp-autoridad-del-canal-de-panama">Autoridad del Canal de Panamá</a></b>, un nuevo puerto, un gaseoducto, el circuito logístico alrededor del Canal y carreteras en todo el país. <i>'Cada una de esas cosas va a generar empleo en sus distintas áreas. Pero no existe un botón que uno pueda apretar y que genere </i><i><b>5,000 plazas de empleo</b></i><i>'</i>, dijo.Aun así, <b>la expectativa se centra en la mina, pues su actividad representaba un porcentaje sustancial del Producto Interno Bruto</b> y sostenía encadenamientos productivos que tardarán años en sustituirse. Mulino lo sintetizó con preocupación, pero también con determinación: <i>'Por supuesto que me preocupa, porque es un índice alto, pero estamos haciendo un esfuerzo grande para poder generar en el sector privado las plazas de empleo que se necesitan'</i>, acotó el mandatario en el marco de la inauguración del nuevo hospital del distrito de Bugaba, en la provincia de Chiriquí tras 14 años de espera.