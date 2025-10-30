Presidente Mulino sobre First Quantum: ‘El nivel de tensión ha disminuido’

El presidente José Raúl Mulino confirmó la mañana de este jueves 30 de octubre que el audito ambiental en la mina de Cobre Panamá ya comenzó.

Mulino explicó que el ministro de Ambiente, Juan Carlos Navarro, le confirmó el comienzo de la auditoría ambiental, “es un paso adicional importante”.

“Creo yo que el nivel de tensión que había con First Quantum Minerals ha disminuido”, enfatizó Mulino en su conferencia matutina de los jueves.

En cuanto a la contratación de personal Mulino descartó que sean ferias de empleo y destacó que esas vacantes son para el proceso de mantenimiento de la mina de cobre en Donoso, provincia de Colón.