  1. Inicio
  2. >  Panamá
  3. >  Nacional
Nacional

Presidente Mulino sobre First Quantum: ‘El nivel de tensión ha disminuido’

‘Poco a poco hemos ido bajando el nivel de tensión con Minera Panamá’, reiteró Mulino.
‘Poco a poco hemos ido bajando el nivel de tensión con Minera Panamá’, reiteró Mulino. Tomado de video
Por
Manuel Vega Loo
  • 30/10/2025 09:26
En cuanto a la contratación de personal Mulino descartó que sean ferias de empleo y destacó que esas vacantes son para el proceso de mantenimiento de la mina.

El presidente José Raúl Mulino confirmó la mañana de este jueves 30 de octubre que el audito ambiental en la mina de Cobre Panamá ya comenzó.

Mulino explicó que el ministro de Ambiente, Juan Carlos Navarro, le confirmó el comienzo de la auditoría ambiental, “es un paso adicional importante”.

“Creo yo que el nivel de tensión que había con First Quantum Minerals ha disminuido”, enfatizó Mulino en su conferencia matutina de los jueves.

En cuanto a la contratación de personal Mulino descartó que sean ferias de empleo y destacó que esas vacantes son para el proceso de mantenimiento de la mina de cobre en Donoso, provincia de Colón.

En este punto Mulino aprovecho para recordar que se está en el proceso de reactivación de la mina para darle mantenimiento.

“A eso se debe lo que se ha denominado popularmente las ferias de empleo, esos empleos que se están reclutando es para el mantenimiento”, que estaba debidamente autorizado por Panamá.

Mulino también destacó que es muy positivo que la empresa minera reconozca que ese mineral pertenece a Panamá.

“Poco a poco hemos ido bajando el nivel de tensión con Minera Panamá”, reiteró.

Las declaraciones de Mulino se producen un día después de que la empresa First Quantum Minerals expresó su disposición a reiniciar operaciones en la mina Cobre Panamá bajo el entendimiento de que el Estado panameño será el propietario de los minerales.

De acuerdo con declaraciones del director ejecutivo de la compañía, Tristan Pascall, citadas por Bloomberg, la minera canadiense acepta que la propiedad estatal del cobre será el punto de partida para las negociaciones con la administración Mulino, en busca de un nuevo acuerdo operativo.

VIDEOS
Lo Nuevo