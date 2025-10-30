Presidente Mulino sobre First Quantum: ‘El nivel de tensión ha disminuido’

Mulino también destacó que es muy positivo que la empresa minera reconozca que ese mineral pertenece a Panamá.'Poco a poco hemos ido bajando el nivel de tensión con Minera Panamá', reiteró. Las declaraciones de Mulino se producen un día después de que la empresa First Quantum Minerals expresó su disposición a reiniciar operaciones en la mina Cobre Panamá bajo el entendimiento de que el Estado panameño será el propietario de los minerales.De acuerdo con declaraciones del director ejecutivo de la compañía, Tristan Pascall, citadas por Bloomberg, la minera canadiense acepta que la propiedad estatal del cobre será el punto de partida para las negociaciones con la administración Mulino, en busca de un nuevo acuerdo operativo.