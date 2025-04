Panamá sigue a la espera de la suspensión oficial de los arbitrajes de First Quantum Minerals

Panamá sigue a la espera de la suspensión oficial de los arbitrajes que First Quantum Minerals, a través de su filial Cobre Panamá, interpuso contra el Estado panameño.

“Tenemos conocimiento que se han solicitado la suspensión de los arbitrajes, pero formalmente no ha llegado aún ningún documento, pero sí sabemos, a través de nuestro abogados, que el proceso esta en trámite”, confirmó el ministro de Comercio e Industrias (Mici), Julio Moltó, este lunes.

Según Moltó, una vez que se confirme la suspensión de los arbitrajes legalmente, el Gobierno podrá iniciar con las auditoría ambiental y técnica.

”Cuando nosotros tengamos información de estas auditoría, nosotros podremos tener información para poder sentarnos y entender qué haremos en el futuro”, mencionó.

Añadió que “no hay fecha para nada, nadie se está reuniendo con nadie, nadie esta abriendo ninguna mina. El tema ambiental se está controlando, son las únicas visitas que se están haciendo porque eso no es un centro turístico, lo dijo claramente el presidente, eso hay manejarlo con mucha cautela. Ahí no se está explotando nada. Estamos trabajando para tener las herramientas y tomar las decisiones a futuro”.

El 31 de marzo de 2025, la empresa First Quantum Minerals informó que tras consultar con al asesor legal del Gobierno del presidente José Raúl Mulino decidió suspender el arbitraje contra la República de Panamá.

Esta decisión la informó la empresa en la actualización de su página web oficial sobre los dos procedimientos de arbitraje relacionados con la mina Cobre Panamá.

La minera comenzó en noviembre de 2023 un procedimiento de arbitraje ante la Corte Internacional de Arbitraje de la Cámara de Comercio Internacional (CCI) contra Panamá.

Además, presentó una notificación de intención de arbitraje en virtud del Tratado de Libre Comercio entre Canadá y Panamá.

Esta decisión la tomó la empresa luego de que el 28 de noviembre de 2023 el pleno de la Corte Suprema de Justicia declaró inconstitucional el contra ley del Estado de Panamá con Cobre Panamá, filial First Quantum Minerals.

First Quantum Minerals reiteró que luego de reunirse con el asesor legal de la administración Mulino “acordó suspender el procedimiento de arbitraje de la CCI”.

La minera comunicó en su página web que también acordó suspender el arbitraje relacionado con el TLC entre Panamá y Canadá.

First Quantum Minerals reiteró que sigue comprometida con el diálogo con la administración Mulino y con ser parte de una solución para el país y los panameños.