Camipa: posposición de arbitraje de Minera Panamá abre el diálogo sobre la mina

Al ser consultado sobre si el aplazamiento de la audiencia que First Quantum interpuso contra Panamá ante la Cámara de Comercio Internacional (CCI), podría ocasionar que los otros demandantes hagan lo mismo, el ingeniero alegó que no es fácil saberlo, debido a que son casos diferentes.

“La empresa First Quantum mantiene dos procesos arbitrales en contra del país. Uno por $20.000 millones y otro por $30.000 millones. Aunque, también hay fondos de inversión que nos están exigiendo, a raíz de la aprobación de la Ley 407 de 3 de noviembre de 2023, que impuso una moratoria minera por tiempo indefinido”, detalló Morales.

“Estoy optimista sobre las perspectivas de este año para First Quantum. En Panamá, esperamos discusiones constructivas con el Gobierno y el pueblo panameño para resolver la situación en la mina Cobre Panamá”, manifestó.

En el comunicado, con fecha del 11 de febrero, se citan comentarios del director ejecutivo de First Quantum, Tristan Pascall, quien manifestó estar optimista respecto a las perspectivas de la compañía canadiense en 2025.

El director de la Cámara Minera de Panamá (Camipa), Zorel Morales, considera que el hecho de que la empresa First Quantum Minerals y su filial, Cobre Panamá, hayan aceptado posponer el proceso de arbitraje que tienen en contra del país, es un paso en la dirección correcta. “Si se dijo que, para sentarse a conversar, era necesario suspender los arbitrajes, pues allí lo tienen”, dijo Morales en conversaciones con La Estrella de Panamá.

La importancia del diálogo

“Esto es un paso en la dirección correcta y un acto de buena fe [por parte de la empresa], ahora tenemos que ver cómo se enmienda este enredo en el que el país está metido”, destacó Morales.

El especialista considera que es importante que la población panameña tome conciencia de la situación en la que encuentra el país tras el cierre de la mina.

A principios de la semana, Camipa dio a conocer unos datos provenientes del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INEC) de la Contraloría General de la República, en que se muestra que el cese de las operaciones de Cobre Panamá generó que el producto interno bruto (PIB) del país en 2024 no registrase la inyección del 4,8 %.

”Yo creo que todos los panameños tenemos que tener conciencia de la gravedad del problema económico que tiene el país. Uno de los mayores componentes de ese problema es la situación de la Caja de Seguro Social (CSS) y eso se arregla con empleos formales”, aseguró.

Según el ingeniero, el cierre de la mina ocasionó la pérdida de 54.107 empleos formales, entre la mina y los proveedores, y se dejaron de percibir $2.514,00 millones entre ingresos directos al país versus exportaciones. Sin mencionar los $120 millones que la empresa iba a dar a la CSS todos los años.

“Esto hay que analizarlo con serenidad, no con sentimentalismos o pasiones. Hay que conocer los datos y la verdad. Tras más de un año del cierre de la mina, nadie ha presentado una prueba de la contaminación, muertos o gente con cáncer y enfermedades renales”, recalcó.

El ministro de Ambiente, Juan Carlos Navarro, se refirió esta semana al resultado preliminar de la auditoría sobre la mina, e indicó que “no se ha encontrado contaminación química grave en ninguno de los cuerpos de agua ni tampoco en el océano, por tanto, ese proceso que ahí se llevó a cabo, que no era más que producir el concentrado de cobre sin procesos químicos. Esto es crítico, ahí no se encontró cianuro, no hubo mercurio, ninguno de estos químicos pesados ni tampoco procesos industriales químicos para tratar ese cobre”.

La postura de Navarro es puesta en duda por el Centro de Incidencia Ambiental de Panamá (CIAM), el cual emitió un comunicado esta semana, planteando que, aunque el proceso minero aplicado en la mina de cobre de Donoso es principalmente físico, esto no implica que no se hayan utilizado químicos tóxicos, que tienen el potencial para causar efectos en el ambiente e indirectamente a la salud humana.

La organización hizo referencia a la Nota N°DIVEDA-530-2022 de 15 de julio de 2022, de la Dirección de Verificación del Desempeño Ambiental de MiAmbiente.

“En la misiva, el director respondió que, conforme a las autorizaciones otorgadas por el ministerio, el proyecto empleaba 13 reactivos químicos ‘para el procesamiento del mineral’, incluyendo el xantato SIBX. Este químico tiene los siguientes efectos documentados: a) toxicidad para la vida acuática, en especial peces, invertebrados y microorganismos; b) degradación lenta y degradación en otros químicos tóxicos como alcoholes y sulfuros; c) reducción del oxígeno disponible en el agua, y d) desequilibrio químico del ecosistema por alteraciones del pH”, plantearon.

Lilian Guevara, directora del CIAM, dijo que “no tiene claridad de los estudios en los que se haya basado el ministro de Ambiente [para afirmar que no ha habido contaminación en el agua y océano]. Nosotros sí sabemos que la mina sí contamina. Tenemos informes de MiAmbiente, provenientes de 2019, en los que se plantea que la sola exposición a estos minerales y reactivos causa contaminación”, concluyó.