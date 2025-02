PIB de 2024 perdió 4,8 % con cese de operaciones de la mina de Cobre Panamá

El cese de operaciones de la mina de cobre en Donoso, provincia de Colón, no solo limitó el crecimiento económico del producto interno bruto en aproximadamente 4,8% en 2024, sino que afectó 54.107 empleos formales directos y el no ingreso de unos $2.514,00 millones, según dio a conocer ayer, 11 de febrero, la Cámara Minera de Panamá (Camipa).

La Camipa, en conferencia de prensa, expresó que remitieron al titular del Ministerio de Ambiente, Juan Carlos Navarro, una misiva donde destaca el impacto que ha tenido el cierre desde finales de 2023 de la mina Cobre Panamá, y subraya la importancia de que las acciones a tomar en relación con la auditoría integral se basen en criterios de imparcialidad, neutralidad, objetividad, científica y técnica, para que los resultados permitan legitimar cualquier decisión sobre la apertura o cierre de la mina.

La Camipa hizo hincapié en que “no es correcto orientar los criterios de la auditoría hacia el cierre definitivo de la mina, ya que esto no está ordenado por la sentencia de la Corte sobre el contrato entre el Estado y la empresa”.

Además, rechazó que la auditoría se base en el supuesto de que se han producido daños ambientales, sin una evaluación técnica previa.

A la nota remitida a Navarro, la Camipa adjuntó los resultados de un exhaustivo análisis de los Términos de Referencia (TdR) de la auditoría.

El ministro Navarro fue consultado por los medios sobre el resultado preliminar de la auditoría, y respondió que “no se ha encontrado contaminación química grave en ninguno de los cuerpos de agua ni tampoco en el océano, por tanto ese proceso que ahí se llevó a cabo, que no era más que producir el concentrado de cobre sin procesos químicos. Esto es crítico, ahí no se usó cianuro, no hubo mercurio, ninguno de estos químicos pesados ni tampoco procesos industriales químicos para tratar ese cobre”.

Y agregó que “con ello nos ha ahorrado una gran cantidad de contaminación; sin embargo, está es la información preliminar que todos conocemos, que conocen los grupos ambientalistas, conocemos nosotros en el ministerio y que conoce la comunidad”.