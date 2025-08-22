Tribunal Electoral restablece convocatoria para renovación de junta directiva del Partido Panameñista

El <b><a href="/tag/-/meta/te-tribunal-electoral">Tribunal Electoral (TE)</a> </b>revocó este 22 de agosto de 2025 la resolución que había suspendido la convocatoria a la <b>Convención Nacional Extraordinaria del <a href="/tag/-/meta/partido-panamenista">Partido Panameñista</a></b>. Con esta decisión, se mantienen la Resolución 001-2025 de 7 de enero y su acto confirmatorio, la Resolución No. 2 de 13 de febrero, que <b>establecen la elección de la nueva Junta Directiva y de los directores nacionales del partido.</b>Además, la resolución<b> permite a la Comisión Nacional de Elecciones del partido fijar una nueva fecha para la realización de la Convención</b> y presentar ante la Dirección Nacional de Organización Electoral el calendario y reglamento correspondiente, cumpliendo con lo establecido en el Código Electoral y en el Estatuto del partido.