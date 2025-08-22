  1. Inicio
Tribunal Electoral restablece convocatoria para renovación de junta directiva del Partido Panameñista

La decisión del Tribunal Electoral abre paso a la renovación interna del Partido Panameñista.
Adriana Berna
  • 22/08/2025 17:42
Con el fallo del TE, se mantienen las resoluciones que convocan a la elección de la Junta Directiva y directores nacionales del Panameñista, garantizando el cumplimiento del Código Electoral.

El Tribunal Electoral (TE) revocó este 22 de agosto de 2025 la resolución que había suspendido la convocatoria a la Convención Nacional Extraordinaria del Partido Panameñista.

Con esta decisión, se mantienen la Resolución 001-2025 de 7 de enero y su acto confirmatorio, la Resolución No. 2 de 13 de febrero, que establecen la elección de la nueva Junta Directiva y de los directores nacionales del partido.

Además, la resolución permite a la Comisión Nacional de Elecciones del partido fijar una nueva fecha para la realización de la Convención y presentar ante la Dirección Nacional de Organización Electoral el calendario y reglamento correspondiente, cumpliendo con lo establecido en el Código Electoral y en el Estatuto del partido.

