Se perdieron $5.000 millones de inversión privada

Según el Informe de Resultados Preliminares Básicos de la Encuesta de Mercado Laboral, 2024, publicado por el Instituto Nacional de Estadística y Censo (INEC), el pasado 16 de diciembre, se perdieron 54.107 empleos formales no agrícolas durante los 14 meses comprendidos entre agosto 2023 y octubre 2024 (Cuadro N° 3), la mayor “catástrofe” laboral después de la pandemia, directamente atribuible al repentino cese de la operación minera y consecuente pérdida del Grado de Inversión de Fitch Ratings, en marzo 2024.

Impacto laboral del fiasco minero fue muy superior al originalmente estimado

El efecto fue mucho mayor. Entre agosto 2023 y octubre 2024 el empleo total en la economía disminuyó en 30.682 trabajadores, pero 47.656 empleos no agrícolas desaparecieron, y 54.107 trabajadores formales no agrícolas perdieron sus empleos. Como referencia, en el 2020 el sector privado perdió 363.920 empleos formales.

Impacto laboral de $5.000 millones menos de inversión privada en la economía

En el 2019, Mitradel tramitó 378.495 nuevos contratos laborales, pero sólo se agregaron a la economía 52.040 nuevos empleos (2018-2019), todos informales. En el 2024, Mitradel cerrará con unos 282.000 nuevos contratos laborales tramitados y 54.107 empleos formales perdidos versus 2023. La diferencia está en los $5.100 millones menos de inversión privada, que contrasta con el dramático aumento de la deuda externa, de $26.000 millones en julio 2019 a $52.000 millones en julio 2024, que no se tradujo en inversión productiva.

CSS y crisis de ‘chenchén’

El principal “enemigo” del Programa de Invalidez, Vejez y Muerte (IVM) de la Caja del Seguro Social (CSS) es la explosión de informalidad laboral. Nuestra economía no genera empleo formal, lo genera el Estado, con plata prestada. Esto no es sostenible.

Para muestra un botón. Según cifras del INEC, en agosto 2023 había prácticamente la misma cantidad de asalariados privados (853.938) que en agosto 2012 (853.663), por lo que la pérdida de 54.107 empleos formales no agrícolas entre agosto 2023 y octubre 2024 (14 meses), a raíz de la crisis minera, es una muy mala noticia.

A corto plazo, urge repotenciar los financiamientos bancarios al sector productivo, ya que recuperar los casi $888 millones compras en 24 sectores de la economía y $1.835 millones anuales de flujo de IED llevará tiempo. Esto presupone transmitir confianza de que invertir en Panamá es buen negocio. Sin inversión privada, la CSS está “condenada a muerte”, pues sin cotizantes, no existe.

La actual “crisis de chenchén” guarda directa relación con el cierre de la mina y la pérdida del grado de inversión. La evidencia es clara, contundente, concluyente, oficial y perfectamente verificable. Las descalificaciones, slogans y consignas no aportarán ni $1 de inversión ni un solo empleo. Debemos enfrentar realidades. Lo que no se mide no existe. Los hechos convencen, las opiniones confunden.