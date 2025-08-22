AmeriCup 2025 | Panamá cae en su debut frente a Puerto Rico

Sin embargo, <b>los panameños cayeron en su estreno en el torneo ante los puertorriqueños 93-54 dentro del Grupo B</b>. Si bien es cierto que Panamá no tiene a todas estrellas para disputar esta AmeriCup, hicieron todo lo posible por vencer a uno de los rivales más exigentes de la región.Entre los más destacados del encuentro estuvieron Luis Rodríguez quien se apuntó 15 puntos, tomó cuatro rebotes, todos ofensivos; una asistencia, una falta, una pérdida y recetó dos tapones; acompañado del armador Guillermo Navarro con 10 puntos, un rebote defensivo, una asistencia, una falta y cuatro robos de pelota.