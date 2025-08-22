AmeriCup 2025 | Panamá cae en su debut frente a Puerto Rico

La selección de Panamá de baloncesto empezó su aventura en la AmeriCup 2025 . En busca de emular la conseguido en el 2005 cuando obtuvieron el quinto puesto del torneo, la roja sin manga debutó ante Puerto Rico en un partido de alta exigencia.

Sin embargo, los panameños cayeron en su estreno en el torneo ante los puertorriqueños 93-54 dentro del Grupo B. Si bien es cierto que Panamá no tiene a todas estrellas para disputar esta AmeriCup, hicieron todo lo posible por vencer a uno de los rivales más exigentes de la región.

Entre los más destacados del encuentro estuvieron Luis Rodríguez quien se apuntó 15 puntos, tomó cuatro rebotes, todos ofensivos; una asistencia, una falta, una pérdida y recetó dos tapones; acompañado del armador Guillermo Navarro con 10 puntos, un rebote defensivo, una asistencia, una falta y cuatro robos de pelota.