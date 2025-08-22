  1. Inicio
  2. >  Deportes
Deportes

AmeriCup 2025 | Panamá cae en su debut frente a Puerto Rico

El jugador panameño, Trevor Gaskins durante el partido ante Puerto Rico.
El jugador panameño, Trevor Gaskins durante el partido ante Puerto Rico. Fepaba
Por
Jean-Paul Francis Botello
  • 22/08/2025 17:21
La roja sin manga empezó su camino en la AmeriCup 2025, cayendo 93-54 en la Jornada 1

La selección de Panamá de baloncesto empezó su aventura en la AmeriCup 2025. En busca de emular la conseguido en el 2005 cuando obtuvieron el quinto puesto del torneo, la roja sin manga debutó ante Puerto Rico en un partido de alta exigencia.

Sin embargo, los panameños cayeron en su estreno en el torneo ante los puertorriqueños 93-54 dentro del Grupo B. Si bien es cierto que Panamá no tiene a todas estrellas para disputar esta AmeriCup, hicieron todo lo posible por vencer a uno de los rivales más exigentes de la región.

Entre los más destacados del encuentro estuvieron Luis Rodríguez quien se apuntó 15 puntos, tomó cuatro rebotes, todos ofensivos; una asistencia, una falta, una pérdida y recetó dos tapones; acompañado del armador Guillermo Navarro con 10 puntos, un rebote defensivo, una asistencia, una falta y cuatro robos de pelota.

Panamá enfrentará a Canadá en su segundo partido de la AmeriCup 2025.
Panamá enfrentará a Canadá en su segundo partido de la AmeriCup 2025. Fepaba

Con esta derrota, ahora Panamá se prepara para enfrentarse a Canadá este 23 de agosto en la Jornada 2 de esta AmeriCup 2025, la cual se está disputando en Managua, Nicaragua.

Esta es la cuarta vez de manera consecutiva Panamá participa en este prestigioso torneo. En toda la historia, ha estado presente en 14 ediciones del certamen, incluyendo este 2025.

Lo Nuevo