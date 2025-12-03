Panamá prepara la licencia digital: esto es lo que falta

También surgió el cuestionamiento de por qué un contrato vigente desde 2007 ha sido objeto de siete adendas y no se ha abierto la competencia en años recientes.En respuesta, Torres informó que la ATTT tiene previsto elaborar los pliegos para una nueva licitación en enero de 2026, lo que permitirá a otras empresas concursar por el servicio de emisión de licencias a nivel nacional.En paralelo a la discusión sobre la digitalización, el director también confirmó que desde noviembre ya circula un nuevo diseño físico de la licencia, incorporado debido a que el formato anterior 'ha sido vulnerado por la delincuencia', según sus palabras. 'Se han falsificado este tipo de licencia', agregó, al justificar el reforzamiento de las medidas de seguridad del documento, cuyo costo para el usuario se mantiene sin cambios.Tras más de una hora de discusión, la Comisión de Presupuesto —presidida por el diputado Sergio Gálvez— aprobó el traslado de partida con nueve votos a favor, garantizando la continuidad del sistema de emisión de licencias.