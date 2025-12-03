  1. Inicio
Panamá reafirma su posición sobre Taiwán: ‘Oficina comercial no está sobre la mesa’

Cancillería apaga rumores y cierra la puerta a movimientos no oficiales sobre Taiwán.
Cedida | Redes sociales
Por
Bernabé Yangüez
  • 03/12/2025 11:46
Las declaraciones del canciller se dan luego de que Taiwán reiterase su deseo de abrir la Oficina Comercial en suelo panameño.

El canciller de Panamá, Javier Martínez-Acha, reafirmó este miércoles 3 de diciembre que el gobierno panameño no contempla ningún diálogo ni negociación para abrir una oficina comercial de Taiwán en el país. “Eso no está sobre la mesa para este gobierno”, expresó el ministro, al reiterar la posición oficial.

Sus declaraciones surgen tras la reciente visita no oficial de ocho diputados panameños a Taiwán, presentada por ellos como una “gira de trabajo”, durante la cual autoridades taiwanesas reiteraron su interés en establecer una oficina comercial en territorio panameño.

En esa misma línea, el pasado 27 de noviembre, el diputado Ernesto Cedeño, integrante de la comitiva, manifestó que el Tratado de Promoción Comercial (TPC) entre Panamá y Taiwán se mantiene vigente, pese a la ruptura de relaciones diplomáticas entre ambos en 2017, cuando Panamá reconoció el principio de “Una sola China” y estableció relaciones con la República Popular China.

Cedeño recordó que, en su momento, Taiwán habría solicitado al gobierno del expresidente Laurentino Cortizo autorización para abrir una oficina comercial, solicitud que —según el diputado— no recibió respuesta.

Con la postura anunciada por Martínez-Acha, esa solicitud también quedaría descartada bajo la administración del presidente José Raúl Mulino.

El mandatario ya había reaccionado previamente a las declaraciones de los diputados, señalando que lo tomaron por sorpresa y restando validez a sus planteamientos.

“Para los efectos de mi Gobierno son declaraciones que no tienen ninguna obligación ni ningún sentido”, afirmó Mulino, quien también se había mostrado crítico de la visita. “Ellos van allá, espero, como dije, que gocen Taiwán... disfruten Taiwán”, expresó.

