Trump presiona y Maduro cede: Venezuela restablece vuelos de deportación desde Estados Unidos

La medida revirtió la suspensión temporal aplicada por menos de 24 horas, después de que Trump amenazara con declarar el espacio aéreo venezolano ‘cerrado en su totalidad’.
Por
Manuel Vega Loo
  • 03/12/2025 11:50
De acuerdo con cifras citadas por ‘Fox News’, más de 13.000 migrantes han sido retornados a Venezuela en lo que va del año mediante ese mecanismo.

El régimen de Nicolás Maduro anunció que volvería a recibir vuelos de deportación desde Estados Unidos, tras una solicitud directa de la administración del presidente Donald Trump, según informó Fox News.

La medida revirtió la suspensión temporal aplicada por menos de 24 horas, después de que Trump amenazara con declarar el espacio aéreo venezolano “cerrado en su totalidad”.

Maduro confirmó que los vuelos han sido restablecidos y continuarán operando con regularidad.

Esas aeronaves, fletadas por el gobierno estadounidense o ejecutadas por la aerolínea estatal venezolana, trasladan a migrantes expulsados desde Estados Unidos hasta Caracas.

De acuerdo con cifras citadas por Fox News, más de 13.000 migrantes han sido retornados a Venezuela en lo que va del año mediante ese mecanismo.

UN GIRO EN LA POLÍTICA

Durante años, Venezuela se negó a aceptar vuelos de deportación provenientes de Estados Unidos. Sin embargo, Maduro flexibilizó su postura a inicios de este año bajo intensas presiones de la administración Trump.

PRESIÓN MILITAR

Fox News también destaca que las fuerzas estadounidenses han intensificado operaciones contra presuntos narcotraficantes al sur del Mar Caribe, cerca de las costas venezolanas.

Trump ha insinuado que estas acciones podrían expandirse hacia objetivos terrestres, aumentando la presión militar sobre Maduro por quien Estados Unidos ofrece una recompensa de 50 millones de dólares para lograr su captura.

“La tierra es mucho más fácil. Conocemos las rutas que toman. Sabemos dónde viven los malos, y vamos a empezar con eso también muy pronto”, declaró Trump este 2 de diciembre tras una reunión de gabinete en la Casa Blanca.

