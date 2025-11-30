Venezuela responde a Trump: suspende todas las repatriaciones desde EE.UU.

El gobierno de Nicolás Maduro anunció la suspensión abrupta del programa de repatriación de venezolanos procedentes de Estados Unidos, luego de que el presidente Donald Trump anunciara el cierre del espacio aéreo venezolano.

Durante once meses, Venezuela y Estados Unidos mantuvieron un mecanismo conjunto que permitió el retorno de miles de venezolanos que solicitaron regresar al país.

Tras el comunicado, el presidente venezolano atribuyó a Estados Unidos la suspensión unilateral de los vuelos de repatriación de migrantes venezolanos, y la Cancillería de Venezuela replicó mediante un comunicado en el que señaló que ese tipo de declaraciones constituyen un acto “hostil, unilateral y arbitrario” que resulta incompatible con los principios más elementales del Derecho Internacional.

Hasta ahora, se desconoce de qué manera podría materializarse el cierre del espacio aéreo venezolano anunciado por Trump. El mandatario estadounidense no ofreció precisiones adicionales, pero su advertencia incrementa la presión política sobre el gobierno de Maduro en un momento de creciente tensión bilateral.

Mientras Washington sostiene que el despliegue militar en el Caribe busca frenar las rutas del narcotráfico hacia Estados Unidos, en Caracas la interpretación es muy distinta.

La interrupción de los vuelos ocurre en un contexto de creciente tensión entre Washington y Caracas, y coloca a miles de migrantes en una situación incierta.

Para Caracas, el mensaje constituye una señal de ruptura unilateral que imposibilita continuar con la coordinación logística de los vuelos.