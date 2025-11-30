ACP discute esta semana futuro de Corozal y Telfers

Esta semana la Autoridad del Canal de Panamá (ACP) inicia conversaciones para definir el futuro de los puertos de Corozal y Telfers. El administrador del Canal de Panamá, Ricaurte Vásquez, ha dado algunas luces sobre los planes que tienen y confirmado el interés de empresas como la estatal china Cosco Shipping, aunque prefiere evitar discutir el posible conflicto geopolítico entre China y Estados Unidos.

Durante una exposición la semana pasada ante la Asociación Panameña de Ejecutivos de Empresa (Apede), Vásquez contó cómo la polémica por los tuits de Donald Trump diciendo que el Canal estaba bajo el control de los chinos, y la discusión sobre los puertos de Cristóbal y Balboa, así como la oferta de Blackrock para comprarlos, presentó una oportunidad única.

“Con ese anuncio de BlackRock y que una compañía marítima era la que estaba de socia de BlackRock, ¿su competencia qué hizo? Adquirió el ferrocarril por 600 millones de valores. Esa es la primera indicación absolutamente diáfana del valor de la ruta. Y el Canal de Panamá, ¿qué hace? Captura el valor de la ruta. Decidimos desempolvar todo lo que habíamos trabajado con Corozal. Y ahora estamos proponiendo una idea un poquito más agresiva. Corozal y Telfers al mismo tiempo. Porque es sistémico, no puntual. Es un tema de sistemas de mover cargas contenerizadas”, manifestó el administrador de la vía interoceánica.

Corozal se encuentra en el Pacífico panameño, mientras que Telfers está en la costa Atlántica. El desarrollo de ambos sería clave para el negocio de transbordo y si una empresa obtiene la concesión de los dos sería una movida comercial de mucho poder en el mundo marítimo. Vásquez adelantó que se reunirá esta semana con varios interesados, entre ellos la naviera estatal china Cosco Shipping. Al preguntarle sobre un posible conflicto por los intereses geopolíticos de Estados Unidos, respondió: “Uno cruza el puente cuando llega el río. Entonces vamos primero a ver cómo llegamos al río y después discutimos sobre esa materia. Hasta ahora nosotros tenemos que hacerlo en la más amplia competencia, recibir propuestas y desarrollar los criterios en el mejor interés del Canal de Panamá y del país”.

Durante su conferencia de prensa semanal, el presidente José Raúl Mulino afirmó desconocer de alguna empresa china postulada para la concesión de los puertos. “No hay ningún proceso abierto con relación a los puertos de Panamá. Ninguno. Cada puerto tiene su concesión, su concesionario y opera. No tiene ninguna empresa china que postularse para puertos panameños. Evidentemente, llegará algún momento en que esas cosas se tendrán que ventilar, pero en este momento no hay ninguna oportunidad”.