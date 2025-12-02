Maduro da marcha atrás y reactiva repatriación de venezolanos deportados desde Estados Unidos

El régimen de Nicolás Maduro revirtió la mañana de este martes 2 de diciembre la suspensión abrupta del programa de repatriación de ciudadanos venezolanos deportados desde Estados Unidos.

Maduro anunció este 1 de diciembre la suspensión abrupta del programa de repatriación de venezolanos procedentes de Estados Unidos.

La decisión de Maduro es en respuesta a la advertencia del presidente Donald Trump sobre el cierre total del espacio aéreo venezolano.

El Ministerio del Poder Popular para el Transporte, a través del Instituto Nacional de Aeronáutica Civil (INAC), emitió un comunicado informando que ha recibido la solicitud del Gobierno de los Estados Unidos para reanudar el programa.