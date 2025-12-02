  1. Inicio
Maduro da marcha atrás y reactiva repatriación de venezolanos deportados desde Estados Unidos

El régimen venezolano indica que esta autorización se emite conforme a sus leyes y a las leyes internacionales de aviación civil.
Por
Manuel Vega Loo
  • 02/12/2025 09:02
El régimen de Nicolás Maduro revirtió la mañana de este martes 2 de diciembre la suspensión abrupta del programa de repatriación de ciudadanos venezolanos deportados desde Estados Unidos.

Maduro anunció este 1 de diciembre la suspensión abrupta del programa de repatriación de venezolanos procedentes de Estados Unidos.

La decisión de Maduro es en respuesta a la advertencia del presidente Donald Trump sobre el cierre total del espacio aéreo venezolano.

El Ministerio del Poder Popular para el Transporte, a través del Instituto Nacional de Aeronáutica Civil (INAC), emitió un comunicado informando que ha recibido la solicitud del Gobierno de los Estados Unidos para reanudar el programa.

REANUDACIÓN

De acuerdo con el INAC, se autoriza el ingreso al espacio aéreo venezolano de aeronaves operadas por la empresa Eastern Airlines LLC.

Los vuelos autorizados son el EAL8280/8281, procedentes de Phoenix, Arizona-Maiquetía.

Además, las aeronaves serán modelos B777-200 con matrículas específicas (N771KW principal, N825KW alterna). Aterrizarán en el Aeropuerto Internacional de Maiquetía.

La frecuencia será de manera periódica semanal, como se venía realizando previamente.

El régimen venezolano indica que esta autorización se emite conforme a sus leyes y a las leyes internacionales de aviación civil, y afirma que la repatriación se realiza para reunir a la familia venezolana “a través del Plan Vuelta a la Patria”.

En once meses, Venezuela y Estados Unidos han mantenido un mecanismo conjunto que permitió el retorno de miles de venezolanos que solicitaron regresar al país.

