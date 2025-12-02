Diputado Vega niega injerencia de Estados Unidos en viaje de diputados: ‘La invitación fue hecha por Taiwán’

El diputado por la libre postulación Jhonathan Vega defendió este martes 2 de diciembre en un medio local, el reciente viaje que realizó, junto a otros miembros de la Asamblea Nacional a Taiwán, en medio de la tensión geopolítica con China y Estados Unidos.

El legislador aseguró que la visita fue “de trabajo” y negó que haya habido algún tipo de coordinación o impulso por parte de la Embajada de Estados Unidos, como se ha sugerido en debates políticos.

La delegación panameña participó en reuniones con autoridades taiwanesas y visitó proyectos, universidades y espacios donde residieron estudiantes panameños becados.

Vega afirmó que el viaje le permitió “abrir los ojos” sobre las dinámicas políticas en Asia y sobre una disputa que, señaló, “lleva alrededor de 100 años”.

El legislador contextualizó que Panamá mantuvo relaciones diplomáticas con Taiwán durante unas siete décadas, hasta la ruptura anunciada en 2017. “Sin ningún tipo de comunicado, simplemente se rompen relaciones”, recordó.

No obstante, destacó que el país aún sostiene un Tratado de Libre Comercio con Taiwán y que continúa exportando productos como café y camarones. “De cierta forma mantenemos una relación comercial con Taiwán”, sostuvo.

Vega dijo que la intención principal del viaje fue conocer las necesidades y el interés taiwanés en abrir una oficina comercial en Panamá, un tema que, recuerda, corresponde analizar al Órgano Ejecutivo. “Nosotros solamente somos portavoces del pueblo panameño. No tenemos ningún tipo de injerencia diplomática”, reiteró.

Relaciones comerciales vs. diplomáticas

El diputado insistió en separar ambos planos. Recordó que muchos países que no reconocen a Taiwán como Estado mantienen intercambios comerciales con la isla. “Las relaciones diplomáticas son una cosa que no podemos mezclar con las relaciones comerciales”, expresó.

Consultado sobre si la visita podía interpretarse como un acto de reconocimiento político, Vega respondió desde su posición personal: “Yo sí, yo muy particularmente como ciudadano, sí creo reconocerlo. Son una nación. Tienen un presidente electo, tienen alcaldes electos, representantes electos, partidos políticos... ¿Cómo no decirle que no lo reconozco como una nación?”

Agregó que, durante el viaje, escuchó la percepción de los residentes taiwaneses sobre su identidad. “Ellos se consideran una nación”, dijo, al describir la mezcla cultural que la isla ha desarrollado bajo influencias de Japón y Estados Unidos.

¿Hubo presión o coordinación desde EE.UU.?

Uno de los señalamientos más difundidos tras el viaje es que habría existido apoyo o interés de Washington. El diputado fue directo y negó esa versión:

“No sabría mencionarte si detrás de todo esto estuvo la Embajada de Estados Unidos. La invitación la hace Taiwán. Los gastos fueron financiados por Taiwán. Panamá no tuvo que gastar un solo dólar en este viaje”.

Al ser consultado nuevamente sobre posibles vínculos con la embajada estadounidense, reiteró que no encontró “una conexión directa”.

El rol del Ejecutivo y las posibilidades futuras

El diputado coincide en que la política exterior es competencia exclusiva del Ejecutivo, pero considera que explorar mecanismos comerciales con Taiwán podría ser beneficioso, especialmente para estudiantes y profesionales panameños formados en la isla.

“Hay un recurso humano panameño muy interesante, profesional, que está en Taiwán”, señaló. Entre ellos mencionó especialistas en semiconductores, arquitectos y doctores. “Este tipo de situaciones puede ayudar a panameños que están en Taiwán”.

Sin embargo, recordó que cualquier eventual revisión o autorización sobre la apertura de una oficina comercial debe surgir del Ejecutivo: “Sería interesante que la analizara para ver su viabilidad”.