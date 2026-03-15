Llegan las celebridades a la alfombra roja de los Premios Óscar 2026

La 98ª edición de los Premios Oscar arrancó con la llegada de las primeras estrellas al Dolby Theatre de Los Ángeles. E

Entre vestidos arriesgados y colores vibrantes, la alfombra roja refleja la mezcla de glamour y tensión que marca la gran noche del cine mundial.

Sin embargo, este año se reforzó la seguridad debido a tensiones internacionales en Medio Oriente.

Entre las primeras figuras en llegar se encuentran:

Renate Reinsve, protagonista de Valor sentimental, con un look rojo intenso.

Felicity Jones, en un vestido amarillo vibrante.

Heidi Klum, con un strapless elegante.

Alicia Silverstone, también presente en los primeros desfiles.