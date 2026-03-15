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Vida y cultura

Llegan las celebridades a la alfombra roja de los Premios Óscar 2026

La modelo Heidi Klum
La modelo Heidi Klum Redes Social
Por
Lourdes García Armuelles
  • 15/03/2026 16:41
Este año se reforzó la seguridad debido a tensiones internacionales en Medio Oriente

La 98ª edición de los Premios Oscar arrancó con la llegada de las primeras estrellas al Dolby Theatre de Los Ángeles. E

Entre vestidos arriesgados y colores vibrantes, la alfombra roja refleja la mezcla de glamour y tensión que marca la gran noche del cine mundial.

Sin embargo, este año se reforzó la seguridad debido a tensiones internacionales en Medio Oriente.

Entre las primeras figuras en llegar se encuentran:

Renate Reinsve, protagonista de Valor sentimental, con un look rojo intenso.

Felicity Jones, en un vestido amarillo vibrante.

Heidi Klum, con un strapless elegante.

Alicia Silverstone, también presente en los primeros desfiles.

Mckenna Grace
Mckenna Grace Redes Sociales
Barbie Ferreira
Barbie Ferreira Redes Sociales
Renate Reinsve, protagonista de Valor sentimental, con un look rojo intenso.
Renate Reinsve, protagonista de Valor sentimental, con un look rojo intenso. Redes Sociales
Chase Infiniti.
Chase Infiniti. Redes Sociales
Amelia Dimoldenberg
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