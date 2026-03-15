Macron exige a Irán detener ataques y liberar a ciudadanos franceses

El presidente de Francia, Emmanuel Macron, informó que sostuvo una conversación con su homólogo iraní, Massoud Pezeshkian, en la que exigió el cese inmediato de los ataques que Irán lleva a cabo contra países de la región, ya sea de manera directa o a través de grupos aliados en Líbano e Irak.

Macron subrayó que Francia actúa dentro de un marco estrictamente defensivo, destinado a proteger sus intereses, a sus socios regionales y la libertad de navegación. “Es inaceptable que nuestro país sea blanco de ataques”, afirmó.

El mandatario francés advirtió que la escalada descontrolada está sumiendo a toda la región en el caos, con consecuencias graves tanto en el presente como en los años venideros.

Señaló que el pueblo iraní, al igual que el de toda la región, está pagando las consecuencias de esta situación.

Macron insistió en la necesidad de un nuevo marco político y de seguridad que garantice la paz y la estabilidad, impida que Irán adquiera armas nucleares y atienda las amenazas que representan su programa de misiles balísticos y sus actividades desestabilizadoras a nivel regional e internacional.

Asimismo, recalcó que la libertad de navegación en el estrecho de Ormuz debe restablecerse lo antes posible.

Finalmente, el presidente francés pidió al mandatario iraní que permita el regreso a Francia de los ciudadanos Cécile Kohler y Jacques Paris, cuya detención calificó de prolongada e injusta: “Su calvario se ha extendido demasiado y merecen estar con sus seres queridos”.