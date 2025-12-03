  1. Inicio
ACP avanza en los proyectos portuarias de Corozal y Telfers; licitaciones serán en 2026

Icaza recordó que la Autoridad del Canal de Panamá realizó un acercamiento al mercado este 18 de septiembre. MARTIN BERNETTI | AFP
‘Estamos escuchando al mercado para entender claramente sus intereses y cómo visualizan la demanda de transbordo en la región’, dijo Icaza.

El ministro para Asuntos del Canal, José Ramón Icaza, informó la mañana de este miércoles 3 de diciembre que la Autoridad del Canal de Panamá (ACP) avanza en las etapas preliminares para definir las concesiones portuarias de Corozal y Telfers, proyectos clave para expandir la capacidad logística y de transbordo en la región.

Icaza explicó que, tras la presentación oficial del proyecto realizada este 27 de octubre, esta semana se desarrollan reuniones “uno a uno” con las empresas interesadas, con el fin de conocer con precisión sus expectativas, el comportamiento de la demanda y las oportunidades de carga y descarga en el área.

“Estamos escuchando al mercado para entender claramente sus intereses y cómo visualizan la demanda de transbordo en la región. Con esa información avanzaremos al proceso de precalificación, que nos llevará luego a la licitación formal en 2026”, señaló el ministro.

GASEODUCTO

Consultado sobre el avance del proyecto del gaseoducto, Icaza explicó que se trata de un proceso independiente, pero que avanza de forma paralela al de las concesiones portuarias.

El funcionario recordó que la Autoridad del Canal de Panamá (ACP) realizó un acercamiento al mercado este 18 de septiembre, donde un número significativo de empresas del sector energético manifestó interés en la iniciativa.

Posteriormente, en la tercera semana de noviembre, un equipo encabezado por el administrador del Canal de Panamá, Ricaurte Vásquez, sostuvo reuniones uno a uno con compañías del sector en la ciudad de Houston (Texas), con el objetivo de identificar oportunidades y evaluar el apetito del mercado.

“Escuchamos al mercado para comprender dónde están las oportunidades para Panamá. Con esa información, sumada a la inteligencia de mercado y a los estudios realizados, podremos ajustar la licitación que también se proyecta para 2026”, explicó.

PLANES

Tanto para las concesiones portuarias de Corozal y Telfers como para el proyecto del gaseoducto, la ACP se encuentra afinando los criterios de precalificación, etapa previa a la licitación formal.

Icaza explicó que ambas licitaciones están programados para abrirse durante el año 2026, como parte de la estrategia institucional para fortalecer la infraestructura logística y energética del país.

