Mulino reacciona sobre posible inversión china en puertos del Canal: ‘No hay procesos abiertos’

El presidente <b><a href="/tag/-/meta/jose-raul-mulino">José Raúl Mulino</a></b> negó este jueves que exista actualmente <b>algún proceso abierto que permita la postulación de empresas chinas para operar nuevos puertos vinculados al <a href="/tag/-/meta/canal-de-panama">Canal de Panamá</a></b>, pese a versiones que apuntan a un interés creciente de compañías asiáticas en proyectos portuarios estratégicos.Consultado sobre cómo interpreta la supuesta participación de firmas chinas en nuevas terminales pese a las advertencias del presidente estadounidense<b><a href="/tag/-/meta/donald-trump"> Donald Trump</a></b>, Mulino fue contundente:<i>'No sé a qué te refieres, ellos pueden postular donde quieran, pero no hay ningún proceso abierto con relación a los puertos en Panamá. (...) No tienen ninguna empresa china que postularse para puertos panameños porque ese proceso ni siquiera existe'</i><b>,</b> afirmó.El mandatario calificó las versiones como <i>'habladurías que no vienen al caso'</i> y aseguró que <b>no existe actualmente ninguna oportunidad en curso</b>, aunque reconoció que<i> 'llegará el momento'</i> en que el tema deberá discutirse con transparencia.Las declaraciones de Mulino ocurren mientras la <b><a href="/tag/-/meta/acp-autoridad-del-canal-de-panama">Autoridad del Canal de Panamá (ACP)</a></b> reconoce que compañías de diversos países, incluido <b><a href="/tag/-/meta/republica-popular-china">China</a></b>, han <b>mostrado interés en las futuras obras portuarias del proyecto de expansión logística</b>.El administrador del Canal, <b>Ricaurte Vásquez</b>, señaló a <b>AFP </b>que <i>'tenemos que estar abiertos a la participación de todas las partes interesadas'</i>, aunque advirtió que el proceso apenas está iniciando:<i>'Uno cruza el puente cuando llega al río... vamos primero a ver cómo llegamos al río y después discutimos sobre esa materia'</i><b>,</b> dijo ante la prensa.La ACP anunció que el próximo lunes iniciará reuniones con diferentes consorcios como parte de la etapa preliminar para adjudicar la construcción de los puertos de <b>Corozal (Pacífico)</b> y <b>Telfers (Atlántico)</b>.Entre las empresas interesadas se encuentran las hongkonesas <b>Cosco Shipping Ports</b> y <b>OOCL</b>, además de actores globales como <b>PSA International (Singapur), Evergreen (Taiwán), Hapag-Lloyd (Alemania), Maersk (Dinamarca) y CMA Terminals–CMA (Francia)</b>.El Canal prevé invertir <b>$8,500 millones en la próxima década</b> para ampliar su capacidad logística. Además de los nuevos puertos, el plan contempla la construcción de un gasoducto y un nuevo embalse.La adjudicación de las obras de las terminales está prevista para <b>2026</b>, con la entrada en operación proyectada para <b>2029</b>.