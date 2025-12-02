Canal de Panamá prevé alza de ingresos de 25 % con nuevos puertos

El Canal de Panamá (ACP) espera lograr un aumento de ingresos que podría llegar hasta el 25 %, gracias a la construcción y operación de las nuevas terminales portuarias y los proyectos de diversificación, así lo confirmó el administrador del Canal, Ricaurte Vásquez Morales. Durante una reunión con miembros de EditoRed EuroLatam, Vásquez destacó que estos proyectos son cruciales para complementar la operación de tránsito de buques, atraer más carga y mantener la relevancia de la ruta. “Para la ACP representa la posibilidad de un aumento de ingresos entre posiblemente hasta el 20 % o 25 % de su ingreso. Esa es la meta que nosotros aspiramos con esto”, manifestó el administrador del Canal, quien cuantificó por primera vez el impacto económico directo que esperan de esta estrategia de diversificación. Este aumento provendría principalmente del corredor energético y de las dos nuevas terminales portuarias que el Canal busca desarrollar.

El negocio portuario y el mercado de transbordo

Vásquez explicó que el desarrollo portuario es una respuesta a la dinámica del mercado global de contenedores y transbordo. Manifestó que Panamá no genera un gran volumen de carga propia (solo cerca de 1 millón de contenedores), sino que opera como una plataforma de transbordo. Adelantó que el mercado que la ACP está observando es el de los contenedores que realizan transbordo en la región, que actualmente asciende a aproximadamente 9.4 millones de TEU (unidades equivalentes a veinte pies). Según el administrador del Canal, al construir estas terminales, la ACP busca mejorar la eficiencia logística de las compañías navieras, atraer más naves y evitar que parte de ese tránsito busque puertos de transbordo en otros mercados. Espera que la primera fase de operación de los nuevos puertos pueda estar en marcha en un plazo de tres a cuatro años, lo cual responde a una “ventana de oportunidad” que el Canal debe aprovechar.

Hoja de ruta para el proceso de precalificación

Actualmente, el Canal de Panamá se encuentra en el proceso de precalificación para adjudicar las concesiones de los nuevos puertos y el corredor energético. Aunque el administrador no pudo revelar el número exacto de empresas por la privacidad de las reuniones, confirmó que existe interés. En la presentación pública inicial del gasoducto asistieron 45 empresas y a la de los puertos, entre 30 y 32. Los elementos clave para la precalificación incluyen la fortaleza financiera, la experiencia operativa, la capacidad técnica y la relación de las empresas con los países anfitriones. El Canal está estructurando el proceso para que los proyectos sean financiables y viables, dejando claro que ni el Gobierno ni el Canal de Panamá serán garantes finales de estos proyectos, limitando su responsabilidad a una “contribución” inicial.

UE ve a América Latina como “socio natural”: ¿qué rol juega Panamá?

En la coyuntura de la reunión con miembros de EditoRed EuroLatam, en Panamá también se llevó a cabo un foro de diálogo interregional que reunió a editores de medios especializados en economía de Europa y América Latina, asociación que sesionó por primera vez en el país. En este espacio, la embajadora de la Unión Europea (UE) en Panamá, Izabel Matusz, destacó el papel crucial que juega América Latina y el Caribe como el “socio natural” de Europa, especialmente en el actual contexto de incertidumbre global. Matusz enfatizó que la necesidad de colaboración mutua es hoy mayor que nunca, basándose en la convergencia de valores e ideas entre ambas regiones. “América Latina y el Caribe son el socio natural para Europa. En estos tiempos de incertidumbre, nos necesitamos mucho más que antes”, afirmó la embajadora. La embajadora subrayó que las economías de la UE y América Latina “se complementan” y que los temas de desarrollo social, equitativo, transformación energética y digital son un “idioma muy parecido” que ambas partes están hablando. Esta visión, dijo, se reafirmó tras la reciente cumbre UE-CELAC (Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños) en Colombia. También resaltó que la UE ya tiene acuerdos de asociación que van más allá del libre comercio, negociados o a punto de cerrarse con casi todos los países de la región. Matusz enfatizó que la UE busca ser un socio “confiable” y “transparente” que quiere ser parte del futuro y desarrollo de América Latina.

Lo que dicen los expertos

El foro de diálogo entre editores económicos de la UE y América Latina abordó la profundización de la relación birregional en un contexto geopolítico disruptivo, destacando la complementariedad económica y la necesidad de diversificar socios frente a los desafíos planteados por EE. UU. y China. Gabriel Mato, presidente de la Delegación Eurolat, comentó que la UE es el principal inversor en América Latina y uno de sus mayores socios comerciales. A la inversa, dijo, la presencia económica de Europa en la región es “muy considerable”. Para Mato, la UE puede apoyar la región con tecnologías para la transición ecológica y digital a través de la iniciativa Global Gateway (inversiones masivas de 45 mil millones de euros). A cambio, Europa obtiene materias primas esenciales para su propia transición y acceso a un mercado en crecimiento. “La UE busca reforzar su autonomía política y económica, pero no busca el aislamiento. América Latina ofrece la oportunidad de mostrar al mundo los beneficios de la UE como socio”, comentó el presidente de la Delegación Eurolat. Luis Miguel González, director general de la Editorial El Economista, México, por su parte, expresó que, por ejemplo, México enfrenta la modernización del acuerdo UE-México (2026) y la renegociación del T-MEC con EE. UU. (2026), junto con la presión de desacoplarse de China. Pedro Araújo, editor ejecutivo de Jornal de Noticias, Portugal, destacó que el 60 % de la matriz energética de América Latina es renovable, un punto de gran interés para Europa, especialmente para el consumo de energía en sectores como los data centers para la inteligencia artificial. Diego López Garrido, vicepresidente ejecutivo de la Fundación Alternativas, manifestó que la profundización de la relación con América Latina es la decisión positiva en un momento “disruptivo” geopolítico. Le da a la UE una fortaleza no sometida al binomio EE. UU.–China. Ricardo Tomás Lucas, jefe de Opinión de Expansión, España, explicó que Europa crea vínculos, no dependencia. “Esto se opone a las exigencias de alineamiento político y económico de otras potencias”, dijo.

Panamá en la agenda estratégica

Panamá fue citada como un ejemplo de esta relación estratégica, beneficiándose ya del Acuerdo de Asociación entre la UE y Centroamérica, que facilita un comercio libre de aranceles. Matusz enfatizó que la UE, a través de su estrategia Global Gateway, está mirando con “mucho interés” los proyectos estratégicos y transformadores del gobierno panameño. El nivel de este interés fue demostrado por la reciente visita de la presidenta del Banco Europeo de Inversiones (BEI) a Panamá, siendo el único país latinoamericano que visitó después de la Cumbre UE-CELAC.

Proyectos

Entre los proyectos de colaboración directa citados por la embajadora de la UE incluyen el apoyo para la formación energética en Panamá, la contribución al mercado eléctrico regional centroamericano y la interconexión con Colombia. Además, de la asistencia técnica para los estudios del proyecto de tren de largo plazo, trabajando con la Secretaría Nacional. También mencionó que Panamá tiene un lugar vital en la estrategia Global Gateway para formar corredores marítimos verdes, dada su ubicación en la ruta interoceánica, enfocados en combustibles marítimos alternativos.