Canal de Panamá prevé alza de ingresos de 25 % con nuevos puertos

El foro de diálogo entre editores económicos de la UE y América Latina abordó la profundización de la relación birregional en un contexto geopolítico disruptivo, destacando la complementariedad económica y la necesidad de diversificar socios frente a los desafíos planteados por EE. UU. y China.Gabriel Mato, presidente de la Delegación Eurolat, comentó que la UE es el principal inversor en América Latina y uno de sus mayores socios comerciales. A la inversa, dijo, la presencia económica de Europa en la región es 'muy considerable'.Para Mato, la UE puede apoyar la región con tecnologías para la transición ecológica y digital a través de la iniciativa Global Gateway (inversiones masivas de 45 mil millones de euros). A cambio, Europa obtiene materias primas esenciales para su propia transición y acceso a un mercado en crecimiento.'La UE busca reforzar su autonomía política y económica, pero no busca el aislamiento. América Latina ofrece la oportunidad de mostrar al mundo los beneficios de la UE como socio', comentó el presidente de la Delegación Eurolat.Luis Miguel González, director general de la<b> Editorial El Economista</b>, México, por su parte, expresó que, por ejemplo, México enfrenta la modernización del acuerdo UE-México (2026) y la renegociación del T-MEC con EE. UU. (2026), junto con la presión de desacoplarse de China.Pedro Araújo, editor ejecutivo de <b>Jornal de Noticias</b>, Portugal, destacó que el 60 % de la matriz energética de América Latina es renovable, un punto de gran interés para Europa, especialmente para el consumo de energía en sectores como los data <i>centers </i>para la inteligencia artificial.Diego López Garrido, vicepresidente ejecutivo de la Fundación Alternativas, manifestó que la profundización de la relación con América Latina es la decisión positiva en un momento 'disruptivo' geopolítico. Le da a la UE una fortaleza no sometida al binomio EE. UU.–China.Ricardo Tomás Lucas, jefe de Opinión de Expansión, España, explicó que Europa crea vínculos, no dependencia. 'Esto se opone a las exigencias de alineamiento político y económico de otras potencias', dijo.