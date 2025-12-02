Canal de Panamá prevé alza de ingresos de 25% con nuevos puertos

El Canal de Panamá (ACP) espera lograr un aumento de ingresos que podría llegar hasta el 25% gracias a la construcción y operación de las nuevas terminales portuarias y los proyectos de diversificación, así lo confirmó el administrador del Canal, Ricauter Vásquez Morales. Durante una reunión con miembros de EditoRed EuroLatam, Vásquez destacó que estos proyectos son cruciales para complementar la operación de tránsito de buques, atraer más carga y mantener la relevancia de la ruta. “Para la ACP representa la posibilidad de un aumento de ingresos entre posiblemente hasta el 20% o 25% de su ingreso. Eso es la meta que nosotros aspiramos con esto”, manifestó el administrador del Canal, quien cuantificó, por primera vez, el impacto económico directo que esperan de esta estrategia de diversificación. Este aumento provendría principalmente del corredor energético y de las dos nuevas terminales portuarias que el Canal busca desarrollar.

El negocio portuario y el mercado de trasbordo

Vásquez explicó que el desarrollo portuario es una respuesta a la dinámica del mercado global de contenedores y trasbordo. Manifestó que Panamá no genera un gran volumen de carga propia (solo cerca de 1 millón de contenedores), sino que opera como una plataforma de trasbordo. Adelantó que el mercado que la ACP está observando es el de los contenedores que realizan transbordo en la región, que actualmente asciende a aproximadamente 9.4 millones de TEUs (unidades equivalentes a veinte pies). Según el administrador del Canal, al construir estas terminales, la ACP busca mejorar la eficiencia logística de las compañías navieras, atraer más naves y evitar que parte de ese tránsito busque puertos de trasbordo en otros mercados. Espera que la primera fase de operación de los nuevos puertos pueda estar en marcha en un plazo de tres a cuatro años, lo cual responde a una “ventana de oportunidad” que el Canal debe aprovechar.

Proceso de precalificación