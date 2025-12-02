  1. Inicio
Canal de Panamá prevé alza de ingresos de 25% con nuevos puertos

El administrador del Canal, Ricauter Vásquez Morales, este martes, durante una reunión con miembros de EditoRed EuroLatam Roberto Barrios | La Estrella de Panamá
Por
Lourdes García Armuelles
  • 02/12/2025 15:58
El desarrollo portuario es una respuesta a la dinámica del mercado global de contenedores y trasbordo

El Canal de Panamá (ACP) espera lograr un aumento de ingresos que podría llegar hasta el 25% gracias a la construcción y operación de las nuevas terminales portuarias y los proyectos de diversificación, así lo confirmó el administrador del Canal, Ricauter Vásquez Morales.

Durante una reunión con miembros de EditoRed EuroLatam, Vásquez destacó que estos proyectos son cruciales para complementar la operación de tránsito de buques, atraer más carga y mantener la relevancia de la ruta.

“Para la ACP representa la posibilidad de un aumento de ingresos entre posiblemente hasta el 20% o 25% de su ingreso. Eso es la meta que nosotros aspiramos con esto”, manifestó el administrador del Canal, quien cuantificó, por primera vez, el impacto económico directo que esperan de esta estrategia de diversificación.

Este aumento provendría principalmente del corredor energético y de las dos nuevas terminales portuarias que el Canal busca desarrollar.

El negocio portuario y el mercado de trasbordo

Vásquez explicó que el desarrollo portuario es una respuesta a la dinámica del mercado global de contenedores y trasbordo.

Manifestó que Panamá no genera un gran volumen de carga propia (solo cerca de 1 millón de contenedores), sino que opera como una plataforma de trasbordo.

Adelantó que el mercado que la ACP está observando es el de los contenedores que realizan transbordo en la región, que actualmente asciende a aproximadamente 9.4 millones de TEUs (unidades equivalentes a veinte pies).

Según el administrador del Canal, al construir estas terminales, la ACP busca mejorar la eficiencia logística de las compañías navieras, atraer más naves y evitar que parte de ese tránsito busque puertos de trasbordo en otros mercados.

Espera que la primera fase de operación de los nuevos puertos pueda estar en marcha en un plazo de tres a cuatro años, lo cual responde a una “ventana de oportunidad” que el Canal debe aprovechar.

Proceso de precalificación

Actualmente, el Canal de Panamá se encuentra en el proceso de precalificación para adjudicar las concesiones de los nuevos puertos y el corredor energético.

Aunque el Administrador no pudo revelar el número exacto de empresas por la privacidad de las reuniones, confirmó que existe interés. En la presentación pública inicial del gasoducto asistieron 45 empresas y a la de los puertos, 30-32.

Los elementos clave para la precalificación incluyen la fortaleza financiera, la experiencia operativa, la capacidad técnica y la relación de las empresas con los países anfitriones.

El Canal está estructurando el proceso para que los proyectos sean financiables y viables, dejando claro que ni el Gobierno ni el Canal de Panamá serán garantes finales de estos proyectos, limitando su responsabilidad a una “contribución” inicial.

