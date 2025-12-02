Canal de Panamá prevé alza de ingresos de 25% con nuevos puertos

El Canal de Panamá (ACP) espera lograr un aumento de ingresos que podría llegar hasta el 25% gracias a la construcción y operación de las nuevas terminales portuarias y los proyectos de diversificación, así lo confirmó<b><a href="/tag/-/meta/ricaurte-vasquez-morales"> el administrador del Canal, Ricauter Vásquez Morales.</a></b>Durante una reunión con miembros de EditoRed EuroLatam, Vásquez destacó que estos proyectos son cruciales para complementar la operación de tránsito de buques, atraer más carga y mantener la relevancia de la ruta.<i><b>'Para la ACP representa la posibilidad de un aumento de ingresos entre posiblemente hasta el 20% o 25% de su ingreso. Eso es la meta que nosotros aspiramos con esto',</b></i> manifestó el administrador del Canal, quien cuantificó, por primera vez, el impacto económico directo que esperan de esta estrategia de diversificación.Este aumento provendría principalmente del corredor energético y de las dos nuevas terminales portuarias que el Canal busca desarrollar.