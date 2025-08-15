Procuraduría abre una segunda investigación al Hospital Nicolás A. Solano en menos de 24 horas

Aunque este útlimo centro señaló <i>'haber cumplido con los protocolos'</i> en una comunicación oficial, el caso fue denunciado por los familiares ante las autoridades, y<b> se están realizando autopsias para determinar las causas exactas de los fallecimientos</b>. El ministro de Salud, <b><a href="/tag/-/meta/fernando-boyd-galindo">Fernando Boyd Galindo</a></b>, detalló que Jiménez fue inicialmente atendida en el Hospital Nicolás A. Solano, <b>pero debido a su estado —con signos de parto avanzado durante el traslado— no se pudo practicar una cesárea</b>.