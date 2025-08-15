  1. Inicio
Nacional

Procuraduría abre una segunda investigación al Hospital Nicolás A. Solano en menos de 24 horas

En menos de un día, el Hospital Nicolás A. Solano enfrenta dos investigaciones del Ministerio Público tras denuncias de muertes por presunta negligencia médica, incluido el fallecimiento de un paciente que esperó más de cinco horas sin ser atendido.
En menos de un día, el Hospital Nicolás A. Solano enfrenta dos investigaciones del Ministerio Público tras denuncias de muertes por presunta negligencia médica, incluido el fallecimiento de un paciente que esperó más de cinco horas sin ser atendido. Minsa
Por
Adriana Berna
  • 15/08/2025 15:15
La Fiscalía Regional de Panamá Oeste abrió una investigación por el caso de Marvin Antonio Rodríguez Reyes, el cual se suma al fallecimiento de Laritza Jiménez y sus gemelos.

Tras la denuncia mediática realizada por la familia de Marvin Antonio Rodríguez Reyes, quien falleció en la sala de espera del área de urgencias del Hospital Nicolás A. Solano sin recibir atención médica oportuna, la Fiscalía Regional de Panamá Oeste inició una investigación sobre esta muerte, según la Procuraduría General de la Nación.

Según el testimonio de su esposa, Rodríguez Reyes, de 47 años, llegó en estado delicado y permaneció más de cinco horas esperando ser atendido, pese a sus reiteradas solicitudes de auxilio al personal médico. “No somos animales, somos seres humanos”, reclamó la viuda.

La hija del fallecido expresó entre lágrimas que su padre “salió de casa caminando y murió por la negligencia de quienes no tuvieron el corazón de atenderlo”.

Sin embargo, este no es un caso aislado y en menos de 24 horas se han reportado otras muertes similares en el mismo hospital. Pues, esta es la segunda investigación que inicia el Ministerio Público en el mismo recinto hospitalario.

Ayer, se anunció que se empezaría a trabajar en este tipo de oficios tras la muerte de Laritza Jiménez, de 29 años, y sus gemelos el pasado lunes 11 de agosto, mientras eran atendidos en los hospitales Santo Tomás y Nicolás A. Solano.

Aunque este útlimo centro señaló “haber cumplido con los protocolos” en una comunicación oficial, el caso fue denunciado por los familiares ante las autoridades, y se están realizando autopsias para determinar las causas exactas de los fallecimientos.

El ministro de Salud, Fernando Boyd Galindo, detalló que Jiménez fue inicialmente atendida en el Hospital Nicolás A. Solano, pero debido a su estado —con signos de parto avanzado durante el traslado— no se pudo practicar una cesárea.

A pesar de que los bebés nacieron con vida, una posible infección habría causado la muerte de la madre y sus hijos.

El defensor del Pueblo, Eduardo Leblanc, hizo un llamado a confiar en el Instituto de Medicina Legal para que la necropsia arroje resultados claros y que, en caso de comprobarse un homicidio culposo, los responsables sean llevados ante la justicia.

