Minsa aclara que no prohíbe los cigarrillos electrónicos, solo se regulará su venta y uso

Organizaciones vinculadas a <b>la defensa de derechos de consumidores</b> y a <b>la reducción de daños por tabaquismo </b>aclararon que la <b>Resolución No. 146 de 2025</b>, emitida por el <b><a href="/tag/-/meta/minsa-ministerio-de-salud">Ministerio de Salud (Minsa)</a></b> y vigente desde el pasado 13 de agosto, <b>no prohíbe de forma general la venta de cigarrillos electrónicos</b> en <b>Panamá</b>. Por el contrario, <b>establece un marco regulatorio para su comercialización, uso e importación, con énfasis en la protección de menores de edad</b>.La <b>Asociación de Reducción de Daños por Tabaquismo (ARDTP)</b> y la <b>Asociación de Fumadores y Familiares por un Panamá Libre de Humo (AFF)</b> explicaron que la normativa <b>solo prohíbe la venta a personas menores de edad</b>, tal como lo establecen sus artículos primero y noveno. Además, ordena a los comercios colocar carteles visibles que informen esta restricción y exige verificar la mayoría de edad de los compradores.En materia de publicidad, la resolución permite durante los dos primeros años que los productos se exhiban en vitrinas o anaqueles cerrados, fuera del alcance directo del público. También fija reglas para la promoción y uso, incluyendo la <b>prohibición de consumirlos en espacios donde ya está vetado fumar productos de tabaco</b> según la Ley No. 13 de 2008.<b>José Recuero</b>, vocero de la ARDTP, subrayó que el objetivo de la regulación es <i>'blindar y proteger aún más a la población menor de edad'</i> y recordó que los adultos podrán seguir adquiriendo estos dispositivos bajo las condiciones establecidas.Por su parte,<b> Hitler Cigarruista</b>, portavoz de la AFF, recordó que<b> la ley que prohibió los cigarrillos electrónicos en 2022 fue declarada inconstitucional por la Corte Suprema de Justicia en 2024.</b> <i>'Siempre hemos defendido que no hay que prohibir, sino regular, y esta resolución del Minsa es un paso en esa dirección'</i>, afirmó.La Resolución No. 146 también detalla sanciones para quienes incumplan la normativa, define criterios para la importación y distribución, y delega competencias a entidades como el MINSA y el Ministerio de Comercio e Industrias. En ninguno de sus artículos plantea una prohibición total de estos productos.