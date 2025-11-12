Empresarios se mantienen firmes en el potencial de la minería sostenible para el empleo

Arias indicó que el foro fue organizado para 'entrenarnos nosotros mismos' y aprender de realidades internacionales. Destacó que la clave es aprender a hacer las cosas 'de la manera correcta', asegurando que las personas alrededor de la mina sean las más beneficiadas.También abordó el tema del <i>statu quo</i> de la antigua mina, aclarando que la reactivación total del proyecto no ocurrirá 'de la noche a la mañana' y depende de la decisión del Gobierno Central, que actualmente lleva a cabo una auditoría integral.Confesó que como Cámara han solicitado que se les permita ver los resultados parciales de la auditoría (cuyo plazo es de seis meses y ya lleva tres meses) para 'no esperar los seis meses' y tomar decisiones de forma anticipada.También propone aprovechar el material ya procesado que queda en la mina, al igual que se hizo hace unos meses con el concentrado, para que pueda ser exportado sin generar dificultades ambientales, lo que permitiría generar algo de empleo y adelantar ingresos para el país.El presidente de la Cciap enfatizó que, aunque este material no generará los 7,000 puestos originales, sí podría ser un alivio para los panameños necesitados de un puesto de trabajo en el área de influencia.