Panamá en la OEA: ‘Desconocer la voluntad popular equivale a legitimar el fraude en Venezuela’

La representante de Panamá ante la Organización de Estados Americanos (OEA) Ana Irene Delgado expresó este martes 6 de enero su preocupación por el devenir de los acontecimientos en Venezuela, observándolos como un riesgo real para la paz regional mientras disertó en el Consejo Permanente convocado en carácter de urgencia tras la captura del líder depuesto venezolano Nicolás Maduro y su esposa.

“Panamá observa con suma preocupación los eventos que están sucediendo en Venezuela, que trascienden sus fronteras y representan un riesgo real para la paz, la estabilidad democrática y la seguridad hemisférica. La gravedad de los hechos no puede ser ni minimizada ni ignorada por esta organización”, reafirmó ante los presentes en Washington.

Así mismo, Delgado apuntó que la política exterior panameña – dirigida tanto por el presidente de la República José Raúl Mulino como por el canciller Javier Martínez-Acha – está signada por un firme compromiso con el multilateralismo, la soberanía de los Estados, y el respeto irrestricto al derecho internacional y, en particular, a los principios consagrados tanto en la Carta Democrática Interamericana de la OEA como la de la Organización de las Naciones Unidas (ONU).

Al mismo tiempo, la representante panameña ante la OEA recordó a sus homólogos de los demás miembros de la organización que la situación en Venezuela “tiene su origen en el desconocimiento de la voluntad popular” así como en la “erosión sostenida” de las instituciones venezolanas.

“Durante el último año, se ha profundizado el vaciamiento de la instituciones, el cierre de los espacios políticos y el uso sistemático de prácticas represivas conduciendo a un desenlace profundamente lamentable”, resaltó Delgado.

De igual modo, Delgado reafirmó de forma ‘clara e inequívoca’ que Panamá no reconoce ni reconocerá a “un régimen de carácter autoritario e ilegítimo que mantiene al pueblo venezolano sumido en una de las crisis políticas, sociales, humanitarias y de seguridad, más graves de nuestra región”. “Resulta indispensable exigir la liberación inmediata de todas las personas detenidas por motivos políticos”, dijo la diplomática, al tiempo que citó el caso del panameño Olmedo Núnez, como uno de muchos presos políticos detenidos de manera arbitraria en Venezuela.

En su pronunciamiento, la jefa de la delegación panameña ante la OEA igualmente emitió un mensaje - difundido ayer por el Embajador de Panamá ante la ONU, Eloy Alfaro de Alba - en el que llamó a respetar la voluntad popular emitida en los comicios del pasado 28 de julio de 2024, de la que resultó ganador el candidato de la oposición Edmundo González Urrutia, según acreditan las actas del Consejo Electoral venezolano custodiadas en el Banco Nacional de Panamá.

“Desconocer esa voluntad equivale a legitimar el fraude, normalizar el autoritarismo y socavar el principio fundamental de elecciones libres como fuente de legitimidad democrática. Panamá sostiene que toda salida política debe ser pacífica, democrática y liderada, en principio por los venezolanos, con el acompañamiento responsable de la comunidad internacional y los mecanismos regionales, incluida a esta organización. No puede haber transición genuina sin legitimidad democrática ni legitimidad sin respeto a la voluntad popular”.

En este sentido, apuntó que “Panamá habla desde la experiencia” citando el retorno a la democracia en 1990 cuando el entonces presidente Guillermo Endara asumió las riendas de la nación, tras la invasión estadounidense al país en 1989.