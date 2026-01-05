El Consejo de Seguridad de la ONU debate, con posiciones enfrentadas, la captura de Nicolás Maduro

El Consejo de Seguridad de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) trató este lunes 5 de enero, como estaba previsto, las consecuencias de la crisis venezolana tras la captura del líder depuesto Nicolás Maduro en la pasada madrugada del 3 de enero. <b>Un llamado al respeto del derecho internacional</b>La sesión urgente de dicho órgano de la ONU comenzó con un llamado del secretario general de la ONU António Guterres, leído por la secretaria adjunta Rosemary DiCarlo, al respeto de los principios de soberanía, independencia política e integridad territorial de los Estados.'<b>Estoy profundamente preocupado por la posible intensificación de la inestabilidad en el país, el impacto potencial en la región y el precedente que podría sentar respecto de cómo se conducen las relaciones entre los Estados</b>', leyó DiCarlo, citando a Guterres en una reunión convocada a petición de Venezuela.En este sentido, el director de la Red de Soluciones para el Desarrollo Sostenible de la ONU Jeffrey Sachs <b>realizó un recuento de diversas intervenciones realizadas por los Estados Unidos dentro del esquema del cambio de régimen y apuntó que 'la paz y la supervivencia de la humanidad dependen de la Carta de la ONU como un instrumento para hacer cumplir la la ley internacional'.</b>Seguidamente intervino la directora ejecutiva de Transparencia Venezuela Mercedes de Freitas quien realizó un recuento de cómo la corrupción hizo mella en la vida diaria de los venezolanos. '<b>Nicolás Maduro y su familia están involucrados en un 90% de los casos de corrupción en Venezuela', estimó la especialista, quien apuntó a una relación de largo aliento entre Maduro y los grupos criminales e irregulares, facilitándoles la infraestructura del Estado para acometer sus operaciones con total impunidad.</b>Así mismo, De Freitas subrayó que la corrupción en las altas esferas del Estado tuvo efectos en la alimentación de los venezolanos y, en su calidad de vida, acostumbrándose a vivir, por ejemplo, con pocas horas de electricidad al día debido a la baja calidad de los servicios públicos. Una consecuencia que sería producto del desvío de fondos producto de la corrupción.'<b>En Venezuela no hay contrapesos. El gobierno secuestró las instituciones y tiene a su disposición un aparato represivo (...) Necesitamos un Estado transparente que sea fiel a la ley y los derechos humanos, que nos permita la paz y la democracia. Que haya libertad para todos los presos políticos'</b>, prosiguió.La representante de Colombia ante la ONU Leonor Zalabata Torres, estrenándose como miembro no permanente del Consejo de Seguridad, condenó el ataque de Estados Unidos y lo comparó a los 'peores momentos' de injerencia de la región. <b>'Estas acciones recuerdan los peores momentos de injerencias en la política latinoamericana del Caribe y constituye una clara amenaza a la preservación de la región como una zona de paz', advirtió la diplomática.</b>Zabaleta Torres añadió que la defensa de los principios del derecho internacional y la no intervención – contemplados en la Carta de la ONU –<b> 'no son una opción, es una obligación común de todos'.</b>