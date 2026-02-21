Jorge Rodríguez confirma posibles indultos para grupo de excluidos de la ley de amnistía en Venezuela

El diputado presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela, Jorge Rodríguez, señaló la tarde de este sábado 21 de febrero que “está dentro de las posibilidades” que Delcy Rodríguez otorgue indultos a personas detenidas que quedaron excluidas de la recientemente aprobada ley de amnistía.

En declaraciones ofrecidas tras una consulta de Caracol Radio, Rodríguez indicó que el Ejecutivo, encabezado por Delcy Rodríguez, evalúa distintos mecanismos legales para atender los casos que no fueron contemplados en la normativa aprobada por unanimidad en la Asamblea Nacional.

El jefe del Parlamento también afirmó que “en las próximas horas, en los próximos días” continuarán produciéndose excarcelaciones y declaró que también saldrán del centro de detención conocido como Zona 7, en donde los familiares exigen la liberación de los presos políticos.

Rodríguez señaló que no desea establecer tiempos específicos —como dos o tres horas— para evitar interpretaciones o señalamientos en caso de que los procesos no se materialicen de inmediato.

En relación con los casos de militares, explicó que la ley contempla mecanismos para su atención y que estos expedientes pueden ser remitidos a la Comisión Especial de Seguimiento creada para evaluar situaciones particulares.

Añadió que una comisión especial, la cual no detalló si será de las esferas judiciales, legislativas o del ejecutivo, dará seguimiento a los más de 11 mil casos que recibieron medidas cautelares en los últimos años.

Según Rodríguez, esa instancia tendrá la responsabilidad de revisar expedientes y atender las situaciones jurídicas pendientes, en el marco de los procesos anunciados por las autoridades venezolanas.