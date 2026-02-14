Venezuela excarcela a 17 presos políticos en Zona 7 antes de amnistía

Un total de 17 presos políticos fueron excarcelados este sábado del centro de reclusión conocido como Zona 7, sede de la Policía Nacional Bolivariana (PNB) en Caracas, informó el presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela, Jorge Rodríguez.

Según reportó la agencia EFE, Rodríguez anunció la liberación a través de su cuenta en la red social X, donde señaló que las excarcelaciones se realizan en el marco de la denominada Ley de Amnistía.

“En el marco de la Ley de Amnistía, 17 personas privadas de libertad en Zona 7 están siendo excarceladas en este momento. Continuemos esta ruta para la construcción de una convivencia democrática entre hermanos. ¡Todos unidos por la paz!”, escribió el diputado.

La liberación ocurre luego de que un grupo de detenidos iniciara una huelga de hambre y familiares se encadenaran en las inmediaciones del recinto para exigir la liberación de sus parientes.