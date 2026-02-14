Venezuela excarcela a 17 presos políticos en Zona 7 antes de amnistía

El <b>Comité de Derechos Humanos</b> del partido <b>Vente Venezuela</b>, liderado por la opositora <b><a href="/tag/-/meta/maria-corina-machado">María Corina Machado</a></b>, confirmó también en X la <b>excarcelación de 17 personas</b>. No obstante, el organismo pidió que se amplíen las medidas.<i>'Ese número no basta. Aún faltan muchos más injustamente secuestrados. Tienen que liberarlos a todos ya. Libertad inmediata para todos los presos políticos'</i>, expresó el comité.De acuerdo con cifras de la organización no gubernamental <b>Foro Penal</b>, hasta el 9 de febrero permanecían detenidas <b>644 personas por motivos políticos en Venezuela, de las cuales 564 son hombres y 80 mujeres</b>.El Parlamento venezolano aplazó esta semana el segundo debate del proyecto de<b> Ley de Amnistía para la Convivencia Democrática</b>, iniciativa que busca <b>beneficiar a procesados y condenados desde 1999</b>. El oficialismo sostiene que en el país <b>no existen presos políticos, sino personas procesadas por la comisión de delitos</b>, una afirmación que rechazan organizaciones de derechos humanos y partidos de oposición.