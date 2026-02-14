  1. Inicio
Venezuela excarcela a 17 presos políticos en Zona 7 antes de amnistía

Personas se manifiestan con cadenas para protestar por el incumplimiento de la promesa hecha por el presidente del Parlamento, Jorge Rodríguez, sobre la liberación de "todos" los detenidos en Caracas. Ronald Pena R. | EFE
Una persona participa en una protesta por el incumplimiento de la promesa hecha por el presidente del Parlamento, Jorge Rodríguez, sobre la liberación de "todos" los detenidos en Caracas (Venezuela). Ronald Pena R. | EFE
Mileika Lasso
  • 14/02/2026 09:40
El presidente de la Asamblea anunció la liberación de 17 detenidos en Caracas, pero oenegés alertan que aún quedan cientos encarcelados

Un total de 17 presos políticos fueron excarcelados este sábado del centro de reclusión conocido como Zona 7, sede de la Policía Nacional Bolivariana (PNB) en Caracas, informó el presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela, Jorge Rodríguez.

Según reportó la agencia EFE, Rodríguez anunció la liberación a través de su cuenta en la red social X, donde señaló que las excarcelaciones se realizan en el marco de la denominada Ley de Amnistía.

“En el marco de la Ley de Amnistía, 17 personas privadas de libertad en Zona 7 están siendo excarceladas en este momento. Continuemos esta ruta para la construcción de una convivencia democrática entre hermanos. ¡Todos unidos por la paz!”, escribió el diputado.

La liberación ocurre luego de que un grupo de detenidos iniciara una huelga de hambre y familiares se encadenaran en las inmediaciones del recinto para exigir la liberación de sus parientes.

Una persona participa en una protesta por el incumplimiento de la promesa hecha por el presidente del Parlamento, Jorge Rodríguez, sobre la liberación de todos los detenidos en Caracas (Venezuela). EFE/ Ronald Peña R
Una persona participa en una protesta por el incumplimiento de la promesa hecha por el presidente del Parlamento, Jorge Rodríguez, sobre la liberación de "todos" los detenidos en Caracas (Venezuela). EFE/ Ronald Peña R Ronald Pena R. | EFE

El Comité de Derechos Humanos del partido Vente Venezuela, liderado por la opositora María Corina Machado, confirmó también en X la excarcelación de 17 personas. No obstante, el organismo pidió que se amplíen las medidas.

“Ese número no basta. Aún faltan muchos más injustamente secuestrados. Tienen que liberarlos a todos ya. Libertad inmediata para todos los presos políticos”, expresó el comité.

De acuerdo con cifras de la organización no gubernamental Foro Penal, hasta el 9 de febrero permanecían detenidas 644 personas por motivos políticos en Venezuela, de las cuales 564 son hombres y 80 mujeres.

El Parlamento venezolano aplazó esta semana el segundo debate del proyecto de Ley de Amnistía para la Convivencia Democrática, iniciativa que busca beneficiar a procesados y condenados desde 1999. El oficialismo sostiene que en el país no existen presos políticos, sino personas procesadas por la comisión de delitos, una afirmación que rechazan organizaciones de derechos humanos y partidos de oposición.

