La Titanio se despide en Calle Arriba de Las Tablas 2025

La noche del viernes 13 de febrero se envolvió de solemnidad, fantasía y simbolismo en el Parque Porras con el último paseo de La Titanio, reina de Calle Arriba de Las Tablas 2025, Almendra Sofía Crovari Correa, quien puso el broche de oro al reinado número 70 de esta histórica tuna.

Como manda la tradición tableña, la reina saliente recorrió el parque en su carro alegórico, protagonizando un acto que no fue un adiós, sino una consagración final ante su pueblo.

Un cierre que se transformó en consagración

El concepto del carro alegórico estuvo marcado por una atmósfera intensa de misterio, pasión y grandeza, inspirada en la figura del genio incomprendido: un espíritu que habita entre sombras, música y anhelos imposibles, capaz de convertir el dolor en arte. La puesta en escena evocó una ópera eterna donde el amor, los celos y la obsesión se entrelazaron en una narrativa profundamente teatral.