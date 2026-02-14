  1. Inicio
La Titanio se despide en Calle Arriba de Las Tablas 2025

Almendra Sofía Crovari Correa, reina de Calle Arriba de Las Tablas 2025.
Por
Laura Chang
  • 14/02/2026 10:40
Almendra Sofía Crovari Correa, reina de Calle Arriba 2025, realizó su último desfile en Las Tablas con un carro alegórico inspirado en un genio incomprendido, donde primó una atmósfera de misterio, pasión y grandeza

La noche del viernes 13 de febrero se envolvió de solemnidad, fantasía y simbolismo en el Parque Porras con el último paseo de La Titanio, reina de Calle Arriba de Las Tablas 2025, Almendra Sofía Crovari Correa, quien puso el broche de oro al reinado número 70 de esta histórica tuna.

Como manda la tradición tableña, la reina saliente recorrió el parque en su carro alegórico, protagonizando un acto que no fue un adiós, sino una consagración final ante su pueblo.

Un cierre que se transformó en consagración

El concepto del carro alegórico estuvo marcado por una atmósfera intensa de misterio, pasión y grandeza, inspirada en la figura del genio incomprendido: un espíritu que habita entre sombras, música y anhelos imposibles, capaz de convertir el dolor en arte. La puesta en escena evocó una ópera eterna donde el amor, los celos y la obsesión se entrelazaron en una narrativa profundamente teatral.

El diseño transformó el carro en un auténtico teatro viviente. Telas etéreas flotaban como suspiros, cristales suspendidos simulaban notas musicales en el aire y las estructuras recreaban laberintos secretos donde lo prohibido y lo sublime convivían en armonía.

La Titanio, soberana entre luz y sombras

En el centro de esta sinfonía oscura y majestuosa brilló La Titanio, Almendra Sofía Crovari Correa, imponente y elegante, caminando con firmeza entre luces y sombras como musa de un relato donde la belleza desafía al destino.

A su lado, Isabela Anaya destacó como Dama Principal de la noche, aportando solemnidad y protagonismo a la escena. Junto a ella, tres damas misteriosas, confeccionadas por el diseñador Clinio García, envolvieron el ambiente con un misticismo profundo y magnético que cautivó al público.

Con este último paseo por el Parque Porras, Calle Arriba de Las Tablas no solo despidió a su reina 2025, sino que vendió un reinado que quedará en la memoria colectiva por su elegancia, teatralidad y grandeza.

Almendra Sofía Crovari Correa, reina de Calle Arriba de Las Tablas 2025.
