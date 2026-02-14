La Titanio se despide en Calle Arriba de Las Tablas 2025

A su lado, <b>Isabela Anaya</b> destacó como <i>Dama Principal </i>de la noche, aportando solemnidad y protagonismo a la escena. Junto a ella, tres damas misteriosas, confeccionadas por el diseñador Clinio García, envolvieron el ambiente con un misticismo profundo y magnético que cautivó al público.<b>Con este último paseo por el Parque Porras, Calle Arriba de Las Tablas no solo despidió a su reina 2025</b>, sino que vendió un reinado que quedará en la memoria colectiva por su elegancia, teatralidad y grandeza.