Festival Carnavalístico Volumen Caribe 2026 arranca con éxito total en la Cinta Costera

El Festival Carnavalístico Volumen Caribe 2026, celebrado como parte de los Carnavales 2026 en la ciudad capital, inició este viernes con una jornada masiva que reunió a miles de personas en la Cinta Costera, marcando un primer día de fiesta exitoso con un espectáculo que combinó música, cultura y ambiente familiar ante buen manejo de seguridad y amplia participación del público.

Las encargada de animar la tarima, la noche de este viernes 13 de febrero fueron Diana Danelys De Los Santos, conocida artísticamente como Amara La Negra, reconocida figura de Univisión y conductora del programa ‘Desiguales’ junto la influencer panameña, Jacky Guzmán.

Desde las 8:00 p.m., las tarimas musicales ofrecieron una variedad de ritmos que mantuvieron a los asistentes hasta altas horas de la noche, en una celebración sana en la que niños, jóvenes y familias disfrutaron sin contratiempos.

La organización del evento, respaldada por las autoridades y equipos de seguridad, garantizó orden y tranquilidad desde el inicio del festival.

Amplia cartelera musical durante cinco días

El Festival Carnavalístico Volumen Caribe, con entrada gratuita, se desarrolla del 13 al 17 de febrero en la Cinta Costera y cuenta con una programación llena de artistas nacionales e internacionales que se presentarán en distintas tarimas durante los días de carnaval.