Festival Carnavalístico Volumen Caribe 2026 arranca con éxito total en la Cinta Costera

El <b><a href="/tag/-/meta/festival-carnavalistico">Festival Carnavalístico Volumen Caribe 2026</a></b>, celebrado como parte de los <b><a href="/tag/-/meta/carnavales-2026">Carnavales 2026</a></b> en la ciudad capital, inició este viernes con una jornada masiva que reunió a miles de personas en la <b>Cinta Costera</b>, marcando un primer día de fiesta exitoso con un espectáculo que combinó música, cultura y ambiente familiar ante buen manejo de seguridad y amplia participación del público.Las encargada de animar la tarima, la noche de este viernes 13 de febrero fueron<b> Diana Danelys De Los Santos, </b>conocida artísticamente como <b>Amara La Negra, </b>reconocida figura de<b> Univisión</b> y conductora del programa<b> ‘Desiguales’ </b>junto la influencer panameña, <b>Jacky Guzmán</b>.Desde las 8:00 p.m., las tarimas musicales ofrecieron una variedad de ritmos que mantuvieron a los asistentes hasta altas horas de la noche, en una celebración sana en la que niños, jóvenes y familias disfrutaron sin contratiempos. La organización del evento, respaldada por las autoridades y equipos de seguridad, garantizó orden y tranquilidad desde el inicio del festival.<b>Amplia cartelera musical durante cinco días</b><b>El Festival Carnavalístico Volumen Caribe</b>, con entrada gratuita, se desarrolla del 13 al 17 de febrero en la Cinta Costera y cuenta con una programación llena de artistas nacionales e internacionales que se presentarán en distintas tarimas durante los días de carnaval.