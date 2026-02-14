María Corina Machado: “No puede haber transición en Venezuela con represión”

Machado destacó que su labor no se detuvo, ni siquiera durante sus 16 meses en la clandestinidad, y elogió el trabajo de los 'comanditos' que resguardaron el voto en las elecciones del 28 de julio de 2024, en las que —según las actas recopiladas por la oposición— ganó <b><a href="/tag/-/meta/edmundo-gonzalez-urrutia">Edmundo González Urrutia</a></b>.'Con las actas en la mano, hemos demostrado que tanto el pueblo como la mayor parte del Ejército tienen la voluntad de avanzar hacia una <b>transición democrática en Venezuela</b>. Edmundo González Urrutia es el presidente legítimo de Venezuela', concluyó.