María Corina Machado: “No puede haber transición en Venezuela con represión”

La líder opositora venezolana María Corina Machado aseguró este sábado 14 de enero que regresará a su país “cuando llegue el momento indicado” y abogó por una transición democrática en Venezuela que no solo esté basada en la recuperación económica, sino también en la convicción de que habrá democracia y libertad. Un escenario que, según dijo, sería propicio para que los ocho millones de venezolanos contemplen la posibilidad de regresar.

Durante su intervención telemática en la Conferencia de Seguridad de Múnich (Alemania), Machado sostuvo que el contexto actual que vive el país se debe al pueblo venezolano, “que decidió ser libre y arriesgarlo todo” para lograr su libertad.

Sobre la reciente reunión entre la vicepresidenta venezolana Delcy Rodríguez y el secretario de Energía de Estados Unidos, Chris Wright, en la que ambos acordaron una “asociación energética” a largo plazo, Machado afirmó que la imagen de ambos juntos en el Palacio de Miraflores no se habría producido hace apenas cinco semanas.

“La señora Rodríguez sabe que el mundo entiende que forman parte de una estructura criminal. Ella es una pieza esencial del Cártel de los Soles. Fue responsable de diseñar y supervisar el sistema de tortura y represión, y además mantiene un vínculo directo con Rusia, Irán y Cuba (...) Estamos en un proceso en el que somos testigos de cómo las piezas que quedaban del régimen están siguiendo órdenes de Estados Unidos y forman parte del desmantelamiento del régimen”, afirmó.

En relación con la intervención militar en la que fue capturado el entonces presidente Nicolás Maduro, Machado se preguntó si la ley internacional “es un instrumento para blanquear regímenes o para proteger a la población civil”.

La también Premio Nobel de la Paz 2025 resaltó que, sin legitimidad institucional ni Estado de derecho, no existen condiciones para atraer inversiones extranjeras al país. Asimismo, subrayó que actualmente se registran manifestaciones en Venezuela, con la liberación de presos políticos como una de sus principales demandas.

Además, manifestó que su voluntad es convertir a Venezuela en un ‘hub’ energético y tecnológico de las Américas, en lugar de un ‘hub’ criminal.

“Queremos ser un ejemplo de democracia para el mundo (...) La libertad no es gratis y, una vez que se pierde, cuesta mucho recuperarla”, expresó.

Machado confirmó que mantiene contactos de alto nivel no solo con la administración del presidente estadounidense Donald Trump, sino también con parlamentarios demócratas y republicanos. “Venezuela es un asunto bipartidista en Estados Unidos por su dimensión dentro de la agenda de seguridad nacional”, precisó.

También reveló que conversó con el dirigente opositor Juan Pablo Guanipa, quien fue puesto bajo arresto domiciliario tras haber sido excarcelado junto a otros presos políticos.