Juegos ‘online’ impulsan el negocio de apuestas en Panamá

El negocio de apuestas en Panamá mantiene una tendencia de transformación más que de expansión. Las apuestas netas de los operadores de juegos de suerte y azar registraron un aumento de 1.6 % en 2025, según cifras del Instituto Nacional de Estadística y Censo (INEC), adscrito a la Contraloría General de la República de Panamá.

Aunque el crecimiento global es moderado, la composición del mercado evidencia un cambio estructural: los jugadores migran rápidamente hacia plataformas digitales y formatos interactivos, mientras los canales tradicionales pierden dinamismo.

El principal motor del aumento fue el juego en línea, que creció 53.6 %, consolidándose como el segmento de mayor expansión del sector. También aportaron al resultado positivo las mesas de juego: +8.7 %; y las salas de bingo: +10.8 %.

Estos datos reflejan una preferencia creciente por experiencias más inmediatas y accesibles, en línea con tendencias internacionales donde la digitalización redefine la industria del entretenimiento y las apuestas.

En contraste, varias modalidades presenciales registraron caídas: máquinas tragamonedas tipo A: -2.1 %; hipódromo: -5.6 %; salas de apuestas deportivas: -10.9 %; y juegos instantáneos: -51.7 %.

La disminución más marcada se observó en la Lotería Nacional de Beneficencia, cuya venta e ingresos netos bajaron 24.9 %, confirmando la pérdida de participación frente a alternativas digitales más dinámicas.

El comportamiento de las cifras sugiere que la industria no atraviesa una contracción, sino una reconfiguración. El crecimiento leve del total —apenas 1.6 %— convive con fuertes variaciones internas: expansión acelerada en el entorno digital y debilitamiento de los esquemas tradicionales.

En términos económicos, el sector se encamina hacia un modelo híbrido dominado por plataformas online, lo que plantea desafíos regulatorios, fiscales y tecnológicos para las autoridades, pero también oportunidades de inversión para operadores que adapten su oferta a los nuevos hábitos de consumo.