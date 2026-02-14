Juegos ‘online’ impulsan el negocio de apuestas en Panamá

El negocio de apuestas en Panamá mantiene una tendencia de transformación más que de expansión. <b>Las apuestas netas de los operadores de juegos de suerte y azar registraron un aumento de 1.6 % en 2025, según cifras del<a href="https://www.laestrella.com.pa/panama/nacional/mulino-sanciona-ley-que-ratifica-acuerdo-tributario-entre-panama-y-ecuador-DC19933981"> Instituto Nacional de Estadística y Censo (INEC),</a></b> adscrito a la Contraloría General de la República de Panamá.Aunque el crecimiento global es moderado, la composición del mercado evidencia un cambio estructural: <b>los jugadores migran rápidamente hacia plataformas digitales y formatos interactivos</b>, mientras los canales tradicionales pierden dinamismo.El principal motor del aumento fue <b>el juego en línea, que creció 53.6 %, consolidándose como el segmento de mayor expansión del sector</b>. También aportaron al resultado positivo las <b>mesas de juego: +8.7 %</b>; y las <b>salas de bingo: +10.8 %.</b>Estos datos reflejan una preferencia creciente por experiencias más inmediatas y accesibles, en<b><a href="https://www.laestrella.com.pa/economia/panama-carnaval-2026-podria-inyectar-mas-de-300-millones-en-la-economia-DD19925767"> línea con tendencias internacionales</a></b> donde la digitalización redefine la industria del entretenimiento y las apuestas.En contraste, varias modalidades presenciales registraron caídas: <b>máquinas tragamonedas tipo A: -2</b>.1 %; hipódromo: -5.6 %; salas de apuestas deportivas: -10.9 %; y juegos instantáneos: -51.7 %.La disminución más marcada se observó en la<b><a href="https://www.laestrella.com.pa/economia/chancay-en-tension-supervision-estatal-y-defensa-empresarial-chocan-en-megapuerto-HD19925750"> Lotería Nacional de Beneficencia, cuya venta e ingresos netos bajaron 24.9 %,</a></b> confirmando la pérdida de participación frente a alternativas digitales más dinámicas.El comportamiento de las cifras sugiere que la industria no atraviesa una contracción, sino una reconfiguración. El crecimiento leve del total —apenas 1.6 %— convive con fuertes variaciones internas: expansión acelerada en el entorno digital y debilitamiento de los esquemas tradicionales.En términos económicos, el sector se encamina hacia un modelo híbrido dominado por plataformas <i>online</i>, lo que plantea desafíos regulatorios, fiscales y tecnológicos para las autoridades, pero también oportunidades de inversión para operadores que adapten su oferta a los nuevos hábitos de consumo.