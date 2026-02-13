Panamá: Carnaval 2026 podría inyectar más de $300 millones en la economía

El Carnaval en Panamá ha dejado de ser únicamente una manifestación de folclor y júbilo popular para transformarse en el evento de mayor peso macroeconómico del primer trimestre del año. Para 2026, las previsiones apuntan a un dinamismo que redistribuye la riqueza de forma masiva desde los centros urbanos hacia las áreas rurales y del interior del país.

Según los economistas Roger Durán y Patricio Mosquera, junto con la visión del sector hotelero representado por Jaime Pons, de la Asociación Panameña de Hoteles (Apatel), la expectativa de derrama económica para los próximos cuatro días de carnavales es sumamente ambiciosa, superando de forma agregada los $300 millones en todo el territorio nacional.

Para los economistas, esta cifra récord se sustenta en un comportamiento de consumo que “detiene al país” en sus actividades habituales para volcarse al gasto en esparcimiento.

Durán señala que solo en la ciudad de Panamá se espera una generación de ingresos de entre $35 y $40 millones, impulsada por una afluencia superior a 160,000 personas. No obstante, afirmó que el corazón de la inyección económica late en el interior del país.

“Si calculamos que más de 150,000 vehículos se movilizan hacia el interior y cada grupo familiar gasta entre $1,000 y $2,000, estamos ante una derrama económica sumamente significativa”, explica Durán, quien sitúa la cifra global fácilmente por encima de la barrera de los $300 millones.

Este análisis es respaldado por Mosquera, quien define el Carnaval como un encadenamiento productivo que beneficia tanto al sector formal como al informal.

Con el desarrollo del Festival Carnavalístico 2026 Volumen Caribe, organizado por el sector privado para estos días de fiesta del dios Momo, se proyecta una derrama económica de $50 millones, es decir, $20 millones más que los $30 millones generados en 2025, explicó Aramis Cornejo, representante de la Asociación de Bares, Restaurantes y Discotecas.

Cornejo precisó que se trata de una estimación basada en los números de asistencia: en 2025 participaron 185,000 personas y para este año se prevé una concurrencia superior a las 300,000.

“Este cálculo se realiza con base en el gasto promedio por persona durante cada día de carnaval. Recordemos que cada jornada contempla dos turnos —mañana y noche—, para un total de nueve turnos en toda la celebración.

Además, se consideran los ingresos generados por microempresarios que venden a lo largo de la ruta del carnaval, incluidos los food trucks, así como la ocupación hotelera en la ciudad, que —según las autoridades del sector— se encuentra actualmente 30 % por encima en comparación con el año anterior”, comentó el representante de Bares, Restaurantes y Discotecas..

Añadió que este año también cuentan con más tarimas y una oferta artística y cultural más amplia: siete artistas internacionales y más de 100 artistas nacionales, lo que atrae una mayor participación y un mayor gasto durante el evento.