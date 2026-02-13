Panamá: Carnaval 2026 podría inyectar más de $300 millones en la economía

A pesar de este éxito tangible, persiste el desafío de la medición técnica. Durán y Mosquera coinciden en que la falta de indicadores oficiales precisos obliga a realizar estimaciones 'a grosso modo'. Para profesionalizar este registro, Durán propone utilizar la facturación electrónica de la Dirección General de Ingresos (DGI), lo que permitiría agrupar las ventas de estos cuatro días y compararlas con el crecimiento interanual. No obstante, advierte que la economía informal —que no emite facturación electrónica— representa el principal reto estadístico.Por su parte, Mosquera señala que la ocupación hotelera es actualmente el indicador más confiable, ya que permite dimensionar el impacto positivo en las zonas rurales que no reciben este flujo de visitantes durante el resto del año.