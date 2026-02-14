Las claves de hoy en Panamá y el mundo | 14 de febrero de 2026

AMP alerta por lancheros que exceden pasajeros en Carnavales

Durante el inicio del Operativo de Seguridad Marítima por los Carnavales 2026, la Autoridad Marítima de Panamá detectó en algunos puertos del país la intención de ciertos operadores de lanchas de transportar más pasajeros de los autorizados en sus certificados y permisos de operación.

Venezuela excarcela a 17 presos políticos en Zona 7

La madrugada de este sábado 14 de febrero, un total de 17 presos políticos fueron excarcelados este sábado del centro de reclusión conocido como Zona 7, sede de la Policía Nacional Bolivariana en Caracas, informó el presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela, Jorge Rodríguez a través de su redes sociales.

Inspección en el CAI de Tocumen y hábeas data contra Senniaf

El Mides realizó una visita al CAI de Tocumen para evaluar la atención a menores tras denuncias recientes. Paralelamente, se presentó un hábeas data contra la Senniaf por presunta falta de respuesta a solicitudes de información pública sobre protocolos y estadísticas.

Carnaval 2026 podría mover más de $300 millones

Analistas proyectan que las festividades inyecten más de $300 millones a la economía, impulsadas por el turismo, la ocupación hotelera y el consumo durante eventos y culecos en todo el país.

Concluye primera etapa de exhumaciones en Jardín de Paz

La Comisión 20 de Diciembre culminó la primera fase de exhumaciones en el Cementerio Jardín de Paz, como parte del proceso de identificación de víctimas de la invasión de 1989.

Ausencia marca giro en juicio Odebrecht

La no comparecencia de Damaris Rodríguez provocó ajustes en el calendario del juicio por el caso Odebrecht, extendiendo la fase de audiencias.