Nacional

Caso Odebrecht: Culmina fase de pruebas testimoniales; el 23 de febrero inician los alegatos

Richard Bonilla | La Estrella de Panamá
Por
Adriana Berna
Mileika Lasso
  • 13/02/2026 10:29
Al no comparecer la última testigo en la fase de pruebas, la jueza Baloísa Marquínez suspendió la audiencia de Odebrecht. El juicio se retomará el lunes 23 a las 2:00 p.m.

La jornada de este viernes 13 de febrero en el Tribunal de Liquidación de Causas Penales concluyó tras agotar los procedimientos programados para el cierre de la fase probatoria.

Luego de la esperada y fallida comparecencia de Damaris Rodríguez Araúz, la jueza Baloísa Marquínez decretó un receso en el plenario.

El Tribunal explicó a través de un informe de secretaría que se intentó contactar a Rodríguez a través de la oficina de recursos humanos de la Policía Nacional, sin embargo, no se logró el cometido al ser una funcionaria jubilada.

Sin embargo, recibieron su último punto de contacto, pero este tampoco tenía información sobre la exoficial. De esta manera la jueza determinó por cerrada la fase de pruebas para este caso.

Por su parte, las defensas apelaron a la participación de Rodríguez y que no se cerrara la fase de pruebas testimoniales debido a los informes realizados por la citada, los que según la defensa, tiene “inconistencias”.

”Todos los medios de comunicación han hecho alusión a la participación de ella a las 8:30, me es bastante ilógico e improbable creer que ella no esté notificada”, expresó Vallarino

Inician alegatos

A petición de la Fiscalía, secuandada por los abogados defensores, de mover la fecha para el comienzo de los alegatos a después de Carnavales.

Una de las razones de esta petición, de acuerdo a la fiscal Ruth Morcillo, es porque el equipo del Ministerio Público iniciaría desde el 19 de febrero otro juicio.

Por su parte, la audiencia se reanudará el próximo lunes 23 de febrero a las 2:00 p.m., momento en el que se espera que el tribunal dé paso formal a la etapa de alegatos.

En esta fase, tanto el Ministerio Público como la defensa técnica presentarán sus conclusiones finales en este proceso por blanqueo de capitales, el cual se perfila como el más trascendental en la historia judicial del país.

