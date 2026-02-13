Caso Odebrecht: Culmina fase de pruebas testimoniales; el 23 de febrero inician los alegatos

La jornada de este viernes 13 de febrero en el Tribunal de Liquidación de Causas Penales concluyó tras agotar los procedimientos programados para el cierre de la fase probatoria.

Luego de la esperada y fallida comparecencia de Damaris Rodríguez Araúz, la jueza Baloísa Marquínez decretó un receso en el plenario.

El Tribunal explicó a través de un informe de secretaría que se intentó contactar a Rodríguez a través de la oficina de recursos humanos de la Policía Nacional, sin embargo, no se logró el cometido al ser una funcionaria jubilada.

Sin embargo, recibieron su último punto de contacto, pero este tampoco tenía información sobre la exoficial. De esta manera la jueza determinó por cerrada la fase de pruebas para este caso.

Por su parte, las defensas apelaron a la participación de Rodríguez y que no se cerrara la fase de pruebas testimoniales debido a los informes realizados por la citada, los que según la defensa, tiene “inconistencias”.

”Todos los medios de comunicación han hecho alusión a la participación de ella a las 8:30, me es bastante ilógico e improbable creer que ella no esté notificada”, expresó Vallarino