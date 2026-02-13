Caso Odebrecht: Culmina fase de pruebas testimoniales; el 23 de febrero inician los alegatos

A petición de la Fiscalía, secuandada por los abogados defensores, de mover la fecha para el comienzo de los alegatos a después de Carnavales. Una de las razones de esta petición, de acuerdo a la fiscal Ruth Morcillo, es porque el equipo del Ministerio Público iniciaría desde el 19 de febrero otro juicio.Por su parte, la audiencia se reanudará el próximo <b>lunes 23 de febrero a las 2:00 p.m.</b>, momento en el que se espera que el tribunal dé paso formal a la etapa de alegatos.En esta fase, tanto el <b><a href="/tag/-/meta/mp-ministerio-publico">Ministerio Público </a></b>como la defensa técnica presentarán sus conclusiones finales en este proceso por blanqueo de capitales, el cual se perfila como el más trascendental en la historia judicial del país.