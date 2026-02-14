Dirigente del Suntracs sale de prisión y pasa a arresto domiciliario

Tras más de nueve meses en detención provisional en el centro penintenciario La Nueva Joya, al dirigente sindical Jaime Caballero le fue modificada la medida cautelar y ahora cumplirá arresto domiciliario con dispositivo electrónico.

Caballero quien forma parte del Sindicato Único de Trabajadores de la Construcción y Similares (Suntracs) estaba recluido desde mayo de 2025, en el marco de una investigación por presunto blanqueo de capitales. Durante ese período permaneció bajo detención preventiva mientras avanzaban las diligencias del Ministerio Público.

Decisión judicial en audiencia

El cambio de medida se dio durante una audiencia celebrada este viernes 13 de febrero, donde el equipo jurídico del Suntracs sustentó la solicitud ante los magistrados, quienes decidieron reemplazar la detención preventiva por una medida cautelar menos severa.

Voceros del sindicato señalaron que el equipo legal trabajó intensamente en el caso y calificaron la decisión judicial como un paso positivo dentro del proceso.

“Hoy hemos encontrado magistrados valientes que han tomado una decisión apegada a la justicia”, manifestaron, asegurando que con esta resolución “el panorama empieza a mejorar y la situación comienza a aclararse”.

Defensa reitera inocencia

Durante el pronunciamiento, representantes sindicales reiteraron que Caballero y los demás implicados en el proceso se consideran inocentes y señalaron que no tienen objeción en que la investigación continúe su curso.

Asimismo, hicieron un llamado para que se revise la medida cautelar impuesta a otro de los investigados, Ariel Rodríguez, insistiendo en que el proceso debe desarrollarse respetando las garantías judiciales.

El caso avanzará ahora hacia la etapa intermedia, donde la defensa espera presentar sus argumentos, mientras Caballero cumplirá arresto domiciliario bajo supervisión electrónica.