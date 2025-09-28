Suntracs pide liberación del dirigente Jaime Caballero, detenido en La Nueva Joya

En conferencia de prensa, la junta directiva del <b><a href="/tag/-/meta/suntracs">Sindicato Único de Trabajadores de la Construcción y Similares (Suntracs) </a></b>denunció las condiciones en las que se encuentra el <b><a href="/tag/-/meta/jaime-caballero">dirigente Jaime Caballero</a></b>, quien lleva cuatro meses recluido en La Nueva Joya. Los voceros de la organización denunciaron que Caballero se mantiene detenido por razones políticas y caprichos personales del <b><a href="/tag/-/meta/jose-raul-mulino">presidente José Raúl Mulino</a></b> y, que actualmente se le están violando sus derechos. Detallaron que al dirigente se le ha negado atenciones médicas, medicamentos, libros, radio, abanico, ropa, sabanas, abrigo, comunicación y visita conyugal. Además, que se le han restringido las salidas al patio del centro penitenciario.