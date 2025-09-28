Suntracs pide liberación del dirigente Jaime Caballero, detenido en La Nueva Joya

En conferencia de prensa, la junta directiva del Sindicato Único de Trabajadores de la Construcción y Similares (Suntracs) denunció las condiciones en las que se encuentra el dirigente Jaime Caballero, quien lleva cuatro meses recluido en La Nueva Joya.

Los voceros de la organización denunciaron que Caballero se mantiene detenido por razones políticas y caprichos personales del presidente José Raúl Mulino y, que actualmente se le están violando sus derechos.

Detallaron que al dirigente se le ha negado atenciones médicas, medicamentos, libros, radio, abanico, ropa, sabanas, abrigo, comunicación y visita conyugal. Además, que se le han restringido las salidas al patio del centro penitenciario.