PANAMÁ

Suntracs pide liberación del dirigente Jaime Caballero, detenido en La Nueva Joya

Jaime Caballero, dirigente del dirigente del Sindicato Único de Trabajadores de la Construcción y Similares (Suntracs). @suntracs
Por
Kathyria Caicedo
  • 28/09/2025 14:28
El pasado viernes 26 de septiembre, Jaime Caballero tenía audiencia para solicitar el reemplazo de medida cautelar.

En conferencia de prensa, la junta directiva del Sindicato Único de Trabajadores de la Construcción y Similares (Suntracs) denunció las condiciones en las que se encuentra el dirigente Jaime Caballero, quien lleva cuatro meses recluido en La Nueva Joya.

Los voceros de la organización denunciaron que Caballero se mantiene detenido por razones políticas y caprichos personales del presidente José Raúl Mulino y, que actualmente se le están violando sus derechos.

Detallaron que al dirigente se le ha negado atenciones médicas, medicamentos, libros, radio, abanico, ropa, sabanas, abrigo, comunicación y visita conyugal. Además, que se le han restringido las salidas al patio del centro penitenciario.

A su vez, señalaron una violación a sus derechos, ocurrida el pasado viernes 26 de septiembre, cuando Caballero tenía audiencia para solicitar el reemplazo de medida cautelar, sin embargo, no le permitieron conectarse virtualmente y la diligencia judicial fue suspendida y reprogramada para el próximo 10 de octubre.

Caballero se encuentra detenido desde el pasado 17 de mayo, luego que la jueza de garantía determinara como medida cautelar la detención provisional por seis meses durante el periodo de investigación. El dirigente de Suntracs es imputado por los presuntos delitos financieros y de blanqueo de capitales.

