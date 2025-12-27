  1. Inicio
¿Quiénes cobran el Pase-U? Conozca los montos por nivel académico según el Ifarhu

El Ifarhu adelanta información clave sobre el tercer pago del Pase-U.
El Ifarhu adelanta información clave sobre el tercer pago del Pase-U. Cedida
Por
Emiliana Tuñón
  • 27/12/2025 14:27
Estudiantes de primaria, premedia y media pueden recibir el beneficio del Pase-U si cumplen los requisitos.

El Programa de Asistencia Social Educativa Universal (Pase-U) es un beneficio económico dirigido a estudiantes de educación primaria, premedia y media que hayan aprobado todas sus materias durante el año escolar, informó el Instituto para la Formación y Aprovechamiento de Recursos Humanos (Ifarhu).

De acuerdo con la entidad, la asignación anual del Pase-U se entrega de forma trimestral y los montos varían según el nivel educativo del estudiante. En el caso de educación primaria, el beneficio es de B/.270.00 al año, distribuidos en tres pagos trimestrales de B/.90.00. Para los estudiantes de educación premedia, la asignación anual es de B/.360.00, con pagos trimestrales de B/.120.00. Mientras que en educación media, el monto asciende a B/.450.00 al año, equivalentes a B/.150.00 por trimestre.

El Ifarhu recordó que para recibir este beneficio los estudiantes deben cumplir con una serie de requisitos, entre ellos ser alumnos regulares del primer o segundo nivel de enseñanza del subsistema regular o de educación especial del subsistema no regular. Además, deben mantener buena asistencia y conducta durante el año escolar, conforme al reglamento interno del centro educativo.

Entre los requisitos también se incluye el cumplimiento de las visitas del acudiente o tutor legal al centro escolar, la presentación de copia simple de la tarjeta de control de vacunación, así como los registros de talla, peso y controles médicos correspondientes a la edad del estudiante.

Tercer pago del Pase-U dependen de la validación de notas

El tercer pago del Pase-U no será inmediato tras el cierre del año escolar. Así lo indicó el director del Ifarhu, Carlos Godoy, quien adelantó que el desembolso podría efectuarse a mediados de enero de 2026, luego de completar la validación de las calificaciones finales. El funcionario explicó que los centros educativos deben cargar las notas oficiales, un procedimiento que toma entre dos y tres semanas, antes de que se anuncie el cronograma de pagos.

