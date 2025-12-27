¿Quiénes cobran el Pase-U? Conozca los montos por nivel académico según el Ifarhu

El Programa de Asistencia Social Educativa Universal (Pase-U) es un beneficio económico dirigido a estudiantes de educación primaria, premedia y media que hayan aprobado todas sus materias durante el año escolar, informó el Instituto para la Formación y Aprovechamiento de Recursos Humanos (Ifarhu).

De acuerdo con la entidad, la asignación anual del Pase-U se entrega de forma trimestral y los montos varían según el nivel educativo del estudiante. En el caso de educación primaria, el beneficio es de B/.270.00 al año, distribuidos en tres pagos trimestrales de B/.90.00. Para los estudiantes de educación premedia, la asignación anual es de B/.360.00, con pagos trimestrales de B/.120.00. Mientras que en educación media, el monto asciende a B/.450.00 al año, equivalentes a B/.150.00 por trimestre.

El Ifarhu recordó que para recibir este beneficio los estudiantes deben cumplir con una serie de requisitos, entre ellos ser alumnos regulares del primer o segundo nivel de enseñanza del subsistema regular o de educación especial del subsistema no regular. Además, deben mantener buena asistencia y conducta durante el año escolar, conforme al reglamento interno del centro educativo.

Entre los requisitos también se incluye el cumplimiento de las visitas del acudiente o tutor legal al centro escolar, la presentación de copia simple de la tarjeta de control de vacunación, así como los registros de talla, peso y controles médicos correspondientes a la edad del estudiante.