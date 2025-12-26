Pase-U: Ifarhu afina detalles para el tercer pago en enero 2026

Carlos Godoy, director del Instituto para la Formación y Aprovechamiento de Recursos Humanos (Ifarhu), informó que el tercer pago del Pase-U podría efectuarse a mediados de enero de 2026, una vez concluyan los procesos administrativos necesarios para su ejecución.

Godoy explicó que este desembolso depende de la validación de las calificaciones finales, ya que el año escolar culmina el 20 de diciembre. Posteriormente, los centros educativos deben realizar la carga oficial de las notas, un proceso que puede tardar entre dos y tres semanas, antes de que el Ifarhu establezca un cronograma de pagos escalonado.

El director destacó que los estudiantes que aprobaron el año escolar podrán recibir el beneficio una vez se complete dicho procedimiento. Además, recordó que el reglamento del Pase-U establece como requisitos indispensables para hacer efectivo el pago contar con matrícula vigente, asistencia regular a clases y la aprobación del grado escolar.