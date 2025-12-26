Pase-U: Ifarhu afina detalles para el tercer pago en enero 2026

El Programa de Asistencia Social Educativa Universal (Pase-U) es un beneficio económico dirigido a estudiantes de educación primaria, premedia y media que hayan cumplido con la aprobación de todas sus materias durante el año escolar, informó el Instituto para la Formación y Aprovechamiento de Recursos Humanos (Ifarhu).De acuerdo con la entidad, la asignación anual del Pase-U se entrega de forma trimestral, con montos que varían según el nivel educativo del estudiante.En el caso de la educación primaria, los beneficiarios reciben B/.90.00 por cada pago trimestral. Para los estudiantes de educación premedia, el apoyo económico asciende a B/.120.00 por trimestre, mientras que quienes cursan la educación media reciben B/.150.00 por cada desembolso trimestral.El Ifarhu recordó que para hacer efectivo el beneficio, los estudiantes deben mantener matrícula vigente, asistencia regular a clases y aprobar el año escolar, requisitos establecidos en el reglamento del programa.