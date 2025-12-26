  1. Inicio
Pase-U: Ifarhu afina detalles para el tercer pago en enero 2026

El tercer pago del Pase-U dependerá de la validación de las calificaciones finales.
El tercer pago del Pase-U dependerá de la validación de las calificaciones finales. Cedida
Por
Emiliana Tuñón
  • 26/12/2025 13:40
El Ifarhu avanza en la coordinación del tercer desembolso del Pase-U para inicios de 2026.

Carlos Godoy, director del Instituto para la Formación y Aprovechamiento de Recursos Humanos (Ifarhu), informó que el tercer pago del Pase-U podría efectuarse a mediados de enero de 2026, una vez concluyan los procesos administrativos necesarios para su ejecución.

Godoy explicó que este desembolso depende de la validación de las calificaciones finales, ya que el año escolar culmina el 20 de diciembre. Posteriormente, los centros educativos deben realizar la carga oficial de las notas, un proceso que puede tardar entre dos y tres semanas, antes de que el Ifarhu establezca un cronograma de pagos escalonado.

El director destacó que los estudiantes que aprobaron el año escolar podrán recibir el beneficio una vez se complete dicho procedimiento. Además, recordó que el reglamento del Pase-U establece como requisitos indispensables para hacer efectivo el pago contar con matrícula vigente, asistencia regular a clases y la aprobación del grado escolar.

Ifarhu detalla los montos del Pase-U para primaria, premedia y media

El Programa de Asistencia Social Educativa Universal (Pase-U) es un beneficio económico dirigido a estudiantes de educación primaria, premedia y media que hayan cumplido con la aprobación de todas sus materias durante el año escolar, informó el Instituto para la Formación y Aprovechamiento de Recursos Humanos (Ifarhu).

De acuerdo con la entidad, la asignación anual del Pase-U se entrega de forma trimestral, con montos que varían según el nivel educativo del estudiante.

En el caso de la educación primaria, los beneficiarios reciben B/.90.00 por cada pago trimestral. Para los estudiantes de educación premedia, el apoyo económico asciende a B/.120.00 por trimestre, mientras que quienes cursan la educación media reciben B/.150.00 por cada desembolso trimestral.

El Ifarhu recordó que para hacer efectivo el beneficio, los estudiantes deben mantener matrícula vigente, asistencia regular a clases y aprobar el año escolar, requisitos establecidos en el reglamento del programa.

