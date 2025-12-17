Tercer pago del Pase-U 2025: Causas de exclusión y requisitos para recibir el beneficio

El director del Instituto para la Formación y Aprovechamiento de Recursos Humanos (Ifarhu), Carlos Godoy, informó que el tercer pago del programa Pase-U se realizará a mediados de enero de 2026, una vez culminen las coordinaciones con el Ministerio de Educación (Meduca) relacionadas con el año escolar 2025 y la entrega de calificaciones.

El Ifarhu recordó que el pago del Pase-U puede ser suspendido si se incurre en alguna de las siguientes faltas:

Incumplir con la asistencia mínima establecida por la normativa educativa en primaria, premedia y media.

Expulsión del estudiante del centro educativo.

Uso inadecuado de la asignación otorgada por el programa.

Presentar o utilizar documentos falsificados o adulterados para optar por el beneficio.

Inasistencia del acudiente o tutor legal a las reuniones de seguimiento académico y conductual, según el calendario del plantel.

Incurrir en infracciones a la ley penal confirmadas mediante sentencia en firme.

Trasladarse a un centro educativo particular que no cumpla con los requisitos establecidos en la ley.

Renuncia expresa del acudiente o tutor legal del estudiante.