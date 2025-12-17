  1. Inicio
Información útil

Tercer pago del Pase-U 2025: Causas de exclusión y requisitos para recibir el beneficio

El Ifarhu actualiza información sobre pagos del PASE-U
Por
Emiliana Tuñón
  • 17/12/2025 11:55
El tercer pago del Pase-U se entregará a mediados de enero de 2026, informa Ifarhu

El director del Instituto para la Formación y Aprovechamiento de Recursos Humanos (Ifarhu), Carlos Godoy, informó que el tercer pago del programa Pase-U se realizará a mediados de enero de 2026, una vez culminen las coordinaciones con el Ministerio de Educación (Meduca) relacionadas con el año escolar 2025 y la entrega de calificaciones.

El Ifarhu recordó que el pago del Pase-U puede ser suspendido si se incurre en alguna de las siguientes faltas:

Incumplir con la asistencia mínima establecida por la normativa educativa en primaria, premedia y media.

Expulsión del estudiante del centro educativo.

Uso inadecuado de la asignación otorgada por el programa.

Presentar o utilizar documentos falsificados o adulterados para optar por el beneficio.

Inasistencia del acudiente o tutor legal a las reuniones de seguimiento académico y conductual, según el calendario del plantel.

Incurrir en infracciones a la ley penal confirmadas mediante sentencia en firme.

Trasladarse a un centro educativo particular que no cumpla con los requisitos establecidos en la ley.

Renuncia expresa del acudiente o tutor legal del estudiante.

Requisitos que deben cumplir los beneficiarios del PASE-U

Al momento de retirar el pago, se debe presentar:

Cédula física vigente del estudiante, en buen estado, para la validación de la información y entrega del cheque.

Cédula vigente del acudiente o representante legal, en buen estado, cuando el estudiante sea menor de edad.

En caso de que el acudiente o representante legal no pueda acudir personalmente, deberá autorizar a un tercero, quien deberá presentar:

Copia de la cédula por ambos lados del representante legal, del estudiante beneficiario y de la persona autorizada a retirar el pago. Las copias deben ser claras y legibles.

Nota de autorización debidamente notariada, conforme al artículo 14 de la reglamentación del Programa PASE-U, en la que se designe a la persona que realizará el retiro del pago.

Copia de la cédula de identidad personal del acudiente y de la persona autorizada.

Copia de la cédula juvenil del estudiante beneficiario.

El Ifarhu reiteró que el cumplimiento de estos requisitos es indispensable para la entrega del beneficio.

