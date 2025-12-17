Tercer pago del Pase-U 2025: Causas de exclusión y requisitos para recibir el beneficio

Al momento de retirar el pago, se debe presentar:<b>Cédula física vigente del estudiante</b>, en buen estado, para la validación de la información y entrega del cheque.<b>Cédula vigente del acudiente o representante legal</b>, en buen estado, cuando el estudiante sea menor de edad.En caso de que el acudiente o representante legal no pueda acudir personalmente, deberá autorizar a un tercero, quien deberá presentar:<b>Copia de la cédula por ambos lados</b> del representante legal, del estudiante beneficiario y de la persona autorizada a retirar el pago. Las copias deben ser claras y legibles.<b>Nota de autorización debidamente notariada</b>, conforme al artículo 14 de la reglamentación del Programa PASE-U, en la que se designe a la persona que realizará el retiro del pago.Copia de la <b>cédula de identidad personal</b> del acudiente y de la persona autorizada.Copia de la <b>cédula juvenil del estudiante beneficiario</b>.El Ifarhu reiteró que el cumplimiento de estos requisitos es indispensable para la entrega del beneficio.