¡Vuelve la amanecida! Samy y Sandra Sandoval confirman su regreso a Los Uveros

Samy y Sandra Sandoval devuelven la amanecida a Los Uveros tras un año fuera. @samysandovals
Por
Emiliana Tuñón
  • 17/12/2025 12:51
La tradicional amanecida regresa a Los Uveros tras un año de ausencia, con Samy y Sandra Sandoval encabezando la celebración.

Los hermanos Samy y Sandra Sandoval confirmaron su regreso a Los Uveros con la esperada amanecida este 1 de enero, uno de los eventos más emblemáticos de su agenda festiva y de mayor convocatoria entre los seguidores de la música típica panameña.

El anuncio fue realizado a través de las historias de Instagram de ambos artistas, generando entusiasmo entre fanáticos y residentes del área, que cada año se congregan para disfrutar de una celebración marcada por largas horas de música, baile y tradición.

La presentación, encabezada por los llamados “Patrones de la Cumbia”, está programada para iniciar a partir de las 10:00 p.m., y se extenderá durante la madrugada, como es tradición.

Con el paso de los años, la amanecida de los Sandoval se ha consolidado como un evento infaltable en el calendario festivo nacional, reuniendo a familias y seguidores provenientes de distintas regiones del país.

Los Uveros recuperan su amanecida tras un año de ausencia

Luego de más de 30 años realizando su tradicional amanecida en Los Uveros, los hermanos Samy y Sandra Sandoval llevaron el evento en 2025 a un nuevo escenario, frente a la Alcaldía de Penonomé, tras no recibir autorización por parte de la junta local de Los Uveros.

La negativa se produjo cuando la junta local no autorizó la realización de la amanecida del 1 de enero de 2025, al rechazar los compromisos del conjunto con patrocinadores, pese a que este tipo de acuerdos nunca había sido un obstáculo durante más de tres décadas.

Este año, sin embargo, la tradicional amanecida regresa a su lugar de origen, prometiendo a los fanáticos una noche cargada de los mejores éxitos de “Los Patrones de la Cumbia”.

