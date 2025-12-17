¡Vuelve la amanecida! Samy y Sandra Sandoval confirman su regreso a Los Uveros

Los hermanos <b><a href="/tag/-/meta/samy-y-sandra-sandoval">Samy y Sandra Sandoval</a> </b>confirmaron su regreso a<b> </b>Los Uveros con la esperada amanecida este 1 de enero, uno de los eventos más emblemáticos de su agenda festiva y de mayor convocatoria entre los seguidores de la música típica panameña.El anuncio fue realizado a través de las historias de Instagram de ambos artistas, generando entusiasmo entre fanáticos y residentes del área, que cada año se congregan para disfrutar de una celebración marcada por largas horas de música, baile y tradición.La presentación, encabezada por los llamados 'Patrones de la Cumbia', está programada para iniciar a partir de las 10:00 p.m., y se extenderá durante la madrugada, como es tradición.Con el paso de los años, la amanecida de los Sandoval se ha consolidado como un evento infaltable en el calendario festivo nacional, reuniendo a familias y seguidores provenientes de distintas regiones del país.