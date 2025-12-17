¡Vuelve la amanecida! Samy y Sandra Sandoval confirman su regreso a Los Uveros

Los hermanos Samy y Sandra Sandoval confirmaron su regreso a Los Uveros con la esperada amanecida este 1 de enero, uno de los eventos más emblemáticos de su agenda festiva y de mayor convocatoria entre los seguidores de la música típica panameña.

El anuncio fue realizado a través de las historias de Instagram de ambos artistas, generando entusiasmo entre fanáticos y residentes del área, que cada año se congregan para disfrutar de una celebración marcada por largas horas de música, baile y tradición.

La presentación, encabezada por los llamados “Patrones de la Cumbia”, está programada para iniciar a partir de las 10:00 p.m., y se extenderá durante la madrugada, como es tradición.

Con el paso de los años, la amanecida de los Sandoval se ha consolidado como un evento infaltable en el calendario festivo nacional, reuniendo a familias y seguidores provenientes de distintas regiones del país.