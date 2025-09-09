Premios Juventud: revelada la lista de artistas panameños que estarán en tarima

Premios Juventud 2025 confirma quienes son los artistas panameños que estarán en la tarima.

El evento abrirá su gala con un homenaje sin precedentes a Panamá, con la participación de Samy y Sandra Sandoval.

El país ha marcado la historia musical de América Latina con ritmos como el reggae en español, el rock fusión y la cumbia típica.

La ceremonia celebrará la riqueza cultural panameña con una explosiva mezcla de géneros que ha unido a distintas generaciones de artistas nacionales en un mismo escenario.

Desde íconos pioneros hasta figuras actuales del género urbano, la apertura de los premios se convirtió en una fiesta de identidad y orgullo, donde cada presentación llevó un pedazo de la esencia panameña a millones de espectadores alrededor del mundo.

Boza

La organización publica a Boza en Instagram con el sigueinte texto: “Premios Juventud arranca con un poderoso tributo a Panamá, celebrando su riqueza cultural a través de ritmos y sonidos emblemáticos en una mezcla explosiva de géneros y tradición”.

Añade: “El artista panameño @bozamusic regresa al escenario de #PremiosJuventud como parte de esta apertura histórica, rindiendo tributo a su tierra Y además, ofrecerá una presentación única con un medley de sus éxitos: Ella, Hecha Pa’ Mí, Orion y Yaya.

Humberto Ceballos Boza, conocido artísticamente como Boza, nació en Ciudad de Panamá en 1997. Su carrera despegó internacionalmente en 2020 con el éxito Hecha Pa’ Mí, que se convirtió en fenómeno viral en plataformas digitales.

Con un estilo que mezcla reguetón, dancehall y ritmos caribeños, ha consolidado su nombre en la escena latina con nominaciones a premios internacionales y colaboraciones con artistas de talla mundial.