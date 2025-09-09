Premios Juventud: revelada la lista de artistas panameños que estarán en tarima

<b>Samy y Sandra</b>'¡Los Patrones de la Cumbia llegan con toda la energía! El dúo más influyente de la música panameña, @samysandovals y @sandrasandovals, se une por primera vez a Premios Juventud como parte de la apertura que rinde homenaje a su país. <b>Una presentación llena de ritmo y diversión que hará vibrar a todos</b>', escribe Premios Juventud en su cuenta de Instagram.Hermanos oriundos de Monagrillo, provincia de Herrera, Samy y Sandra Sandoval son conocidos como <b>Los Patrones de la Cumbia</b>. Desde la década de 1990 han popularizado la música típica panameña dentro y fuera del país, innovando con fusiones de cumbia, acordeón y letras pegajosas que los han mantenido vigentes en la escena musical. Son considerados un símbolo de identidad cultural y orgullo nacional.