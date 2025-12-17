MEF discute propuesta que modifica el Código Fiscal para gravar a multinacionales

El Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) trabaja en un proyecto de ley para modificar el Código Fiscal y cobrar impuestos a empresas extranjeras que no estaban siendo gravadas.

Específicamente, añade un artículo al Código Fiscal estableciendo que las rentas pasivas de fuente extranjera que provengan de bienes situados o derechos utilizados económicamente fuera del territorio nacional que sean obtenidas por una entidad integrante de un grupo multinacional serán gravadas.

Se trata de cobrar impuestos a los dividendos, intereses, regalías, ganancias de capital, rentas del capital inmobiliario y otras rentas del capital mobiliario.

El cambio afectaría directamente a las “entidades no calificadas” que son aquellas que integren un grupo multinacional, no presenten declaración y documentación anual de sustancia económica, o que una autoridad haya declarado que no posee adecuada sustancia económica en Panamá durante el período fiscal.

Panamá mantiene actualmente un sistema de renta territorial, es decir que solo cobra impuestos sobre lo que se genere en el territorio nacional. Esto ha sido calificado por abogados nacionales como un pilar del modelo económico panameño que atrae inversiones de todo el mundo. Sin embargo, la Unión Europea, Estados Unidos y otros países han presionado a Panamá para que cambie el modelo, facilitando gravar a sus nacionales fuera del país.

El proyecto todavía se encuentra en fase de borrador, no ha sido aprobado por el Consejo de Gabinete, ni presentado a la Asamblea Nacional. La Estrella de Panamá pudo conocer que el MEF se ha estado reuniendo con gremios como el Colegio Nacional de Abogados para explicar y discutir la propuesta.