Estados Unidos muestra interés en productos acuícolas panameños

El mercado estadounidense refuerza su interés por los productos acuícolas de Panamá, a partir de un proyecto de inversión enfocado en la producción y exportación de tilapia hacia ese país. En ese contexto, el viceministro de Industrias y Comercio, Eduardo Arango, sostuvo una reunión con altos ejecutivos de Ren Seafoods Inc. y Fishin’ Co., compañías de Estados Unidos dedicadas a la producción, importación y distribución de productos del mar para importantes cadenas de comercialización en ese mercado.

Durante el encuentro, las empresas presentaron su proyecto de inversión en Panamá, que será desarrollado a través de su filial local Ren Seafood Panama, S.A., como parte de un proceso de relocalización de operaciones hacia el país. La iniciativa responde a la cercanía geográfica con Estados Unidos, su principal mercado, así como a las ventajas logísticas y los recursos naturales que ofrece Panamá para el desarrollo de la acuicultura.

El proyecto se ejecutará en el área de Bayano y contempla un impacto relevante en la generación de empleo, con una estimación de alrededor de 1.200 plazas de trabajo, fortaleciendo el posicionamiento de Panamá como un destino atractivo para inversiones sostenibles y de valor agregado en el sector agroindustrial y acuícola.

Los representantes empresariales destacaron la apertura, receptividad y acompañamiento institucional brindado por el Ministerio de Comercio e Industrias (MICI), resaltando su rol como facilitador de la inversión y como enlace entre el sector privado y las entidades del Estado para impulsar proyectos orientados a fortalecer las exportaciones y la competitividad del país.

En la reunión participaron, por parte de Ren Seafoods Inc. y Fishin’ Co., su presidente Lazar Finker y el CEO Manish Kumar, junto a otros ejecutivos. El viceministro Arango estuvo acompañado por la directora nacional de Inversiones, Essie Mastellari, y el director general de Servicios al Inversionista, Walter Cohen.