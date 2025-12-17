Estados Unidos muestra interés en productos acuícolas panameños

El mercado estadounidense refuerza su interés por los <b>productos acuícolas de Panamá</b>, a partir de un proyecto de inversión enfocado en la <b>producción y exportación de tilapia</b> hacia ese país. En ese contexto, el <b>viceministro de Industrias y Comercio, Eduardo Arango</b>, sostuvo una reunión con altos ejecutivos de <b>Ren Seafoods Inc.</b> y <b>Fishin’ Co.</b>, compañías de Estados Unidos dedicadas a la producción, importación y distribución de productos del mar para importantes cadenas de comercialización en ese mercado.Durante el encuentro, las empresas presentaron su <b>proyecto de inversión en Panamá</b>, que será desarrollado a través de su filial local <b>Ren Seafood Panama, S.A.</b>, como parte de un proceso de <b>relocalización de operaciones</b> hacia el país. La iniciativa responde a la <b>cercanía geográfica con Estados Unidos</b>, su principal mercado, así como a las <b>ventajas logísticas y los recursos naturales</b> que ofrece Panamá para el desarrollo de la acuicultura.El proyecto se ejecutará en el <b>área de Bayano</b> y contempla un <b>impacto relevante en la generación de empleo</b>, con una estimación de <b>alrededor de 1.200 plazas de trabajo</b>, fortaleciendo el posicionamiento de Panamá como un <b>destino atractivo para inversiones sostenibles y de valor agregado</b> en el sector agroindustrial y acuícola.Los representantes empresariales destacaron la <b>apertura, receptividad y acompañamiento institucional</b> brindado por el <b>Ministerio de Comercio e Industrias (MICI)</b>, resaltando su rol como facilitador de la inversión y como enlace entre el sector privado y las entidades del Estado para impulsar proyectos orientados a <b>fortalecer las exportaciones y la competitividad del país</b>.En la reunión participaron, por parte de Ren Seafoods Inc. y Fishin’ Co., su presidente <b>Lazar Finker</b> y el CEO <b>Manish Kumar</b>, junto a otros ejecutivos. El viceministro Arango estuvo acompañado por la <b>directora nacional de Inversiones, Essie Mastellari</b>, y el <b>director general de Servicios al Inversionista, Walter Cohen</b>.