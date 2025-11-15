Ifarhu inicia nuevas jornadas de pago del Pase-U desde este 17 de noviembre

Según detalló la entidad, el personal se desplazará por tierra y mar para realizar la segunda entrega del Pase-U , que beneficiará a más de 422,468 estudiantes , mediante una inversión que supera los $ 9,175,470.00 .

El Instituto para la Formación y Aprovechamiento de Recursos Humanos (Ifarhu) informó que iniciará nuevas jornadas de pago del programa de Asistencia Social Educativa Universal (Pase-U) a partir del 17 de noviembre en las regiones educativas de Bocas del Toro, Isla Colón, Almirante, Chiriquí Grande, Kankintú —en la comarca Ngäbe-Buglé— y el archipiélago de las Perlas, en Panamá centro.

Documentos indispensables para cobrar el Pase-U

La entidad detalló los documentos que deberán presentar los beneficiarios para cobrar el Pase-U son:

-Cédula vigente del estudiante y en buen estado para facilitar la validación de la información contra entrega de cheque.

-Cédula vigente del acudiente (si el estudiante es menor de edad)

En caso de no poder asistir, el representante legal deberá enviar a quien designe con:

-Una copia de cédula en ambas caras de la identificación del representante legal, el estudiante beneficiario y de quien va a retirar. Las copias deben estar nítidas.

-En cumplimiento del artículo 14 de la reglamentación que regula el Programa PASE-U, se establece lo siguiente: “caso de que el acudiente registrado no pueda asistir, deberá remitir nota de autorización debidamente notariada, en la cual designe a la persona que realizará el retiro del pago correspondiente. Esta nota deberá estar acompañada de copia de la cédula de identidad personal de ambas partes (acudiente y autorizado), así como de la copia de la cédula juvenil del estudiante beneficiario”

El Ifarhu informó que los cronogramas de pago, con las fechas específicas para cada centro educativo, están disponibles en su sitio web oficial.