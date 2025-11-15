Ifarhu inicia nuevas jornadas de pago del Pase-U desde este 17 de noviembre

La entidad detalló los documentos que deberán presentar los beneficiarios para cobrar el Pase-U son:<i>La entidad detalló que para recibir el PASE-U es necesario presentar la siguiente documentación:</i><i>-Cédula vigente del estudiante y en buen estado para facilitar la validación de la información contra entrega de cheque.</i><i>-Cédula vigente del acudiente (si el estudiante es menor de edad)</i>En caso de no poder asistir, el representante legal deberá enviar a quien designe con:-Una copia de cédula en ambas caras de la identificación del representante legal, el estudiante beneficiario y de quien va a retirar. Las copias deben estar nítidas.-En cumplimiento del artículo 14 de la reglamentación que regula el Programa PASE-U, se establece lo siguiente:<i> 'caso de que el acudiente registrado no pueda asistir, deberá remitir </i><i><b>nota de autorización debidamente notariada,</b></i><i> en la cual designe a la persona que realizará el retiro del pago correspondiente. Esta nota deberá estar acompañada de </i><i><b>copia de la cédula de identidad personal de ambas partes</b></i><i> (acudiente y autorizado), así como de la </i><i><b>copia de la cédula juvenil del estudiante beneficiario</b></i><i>'</i>El Ifarhu informó que los <b>cronogramas de pago</b>, con las fechas específicas para cada centro educativo, están disponibles en su <b>sitio web oficial.</b>