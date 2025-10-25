Segundo pago del Pase-U 2025: fechas y lugares de cobro en Panamá Centro

El <b><a href="/tag/-/meta/ifarhu-instituto-para-la-formacion-y-aprovechamiento-de-recursos-humanos">Instituto para la Formación y Aprovechamiento de Recursos Humanos (Ifarhu)</a></b> anunció que a partir de<b> este</b> <b>lunes 27 hasta el viernes 31 de octubre de 2025</b> se realizará el <b>segundo pago del programa <a href="/tag/-/meta/pase-u">PASE-U</a></b> en las regiones de <b>Panamá Centro, Panamá Este, Panamá Norte y San Miguelito</b>.La entidad detalla las agencias y direcciones regionales donde habrá pagos:<i>-Agencia Regional de Panamá Este</i><i>-Agencia Regional de Panamá Norte</i><i>-Agencia Regional de San Miguelito</i><i>-Dirección regional de Panamá Centro</i>