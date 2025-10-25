  1. Inicio
  2. >  Panamá
  3. >  Información útil
Información útil
PANAMÁ

Segundo pago del Pase-U 2025: fechas y lugares de cobro en Panamá Centro

El Ifarhu realiza el segundo desembolso del PASE-U para estudiantes de primaria, premedia y media.
El Ifarhu realiza el segundo desembolso del PASE-U para estudiantes de primaria, premedia y media. Cedida
Por
Emiliana Tuñón
  • 25/10/2025 12:48
El Ifarhu iniciará el pago del segundo desembolso del Pase-U en varias regiones de Panamá.

El Instituto para la Formación y Aprovechamiento de Recursos Humanos (Ifarhu) anunció que a partir de este lunes 27 hasta el viernes 31 de octubre de 2025 se realizará el segundo pago del programa PASE-U en las regiones de Panamá Centro, Panamá Este, Panamá Norte y San Miguelito.

La entidad detalla las agencias y direcciones regionales donde habrá pagos:

-Agencia Regional de Panamá Este

-Agencia Regional de Panamá Norte

-Agencia Regional de San Miguelito

-Dirección regional de Panamá Centro

Requisitos para recibir el pago del Pase-U

La entidad los detalló los requisitos que deberán presentar los beneficiarios para cobrar el pago de becas y asistencias económicas:

-Recibo de entrega de documentos

-Boletín completo 2024 original con sello fresco

-Recibo de matrícula 2025

-Cédula vigente original del representante legal y el estudiante

En caso, que no pueda asistir el representante legal, debe enviar a quien designe con:

-Una copia de cédula en ambas caras de la identificación del representante legal, el estudiante beneficiario y de quien va a retirar. Las copias deberán estar nítidas y todas las cédulas tienen que estar vigentes.

-Nota donde indique a quien esta autorizando con número de cédula de esa persona, la nota deberá estar firmada a mano por el representante legal. No puede ser copia o foto.

VIDEOS

Video: Perú suma su séptimo presidente desde 2016 tras la abrupta destitución de Dina Boluarte
El presidente interino de Perú, José Jerí Oré, tras jurar su cargo ante el Pleno del Congreso en Lima. Jerí prometió en su primer discurso en el cargo empezar a construir las bases de la reconciliación del país, que atraviesa una crisis constante que parece no tener fin, tras haber destituido a la presidenta Dina Boluarte. EFE/ John Reyes Mejía
El presidente interino de Perú, José Jerí Oré, tras jurar su cargo ante el Pleno del Congreso en Lima. Jerí prometió en su primer discurso en el cargo empezar a construir las bases de la reconciliación del país, que atraviesa "una crisis constante que parece no tener fin", tras haber destituido a la presidenta Dina Boluarte. EFE/ John Reyes Mejía ( John Reyes Mejía / EFE )

José Jerí Oré, prometió en su primer discurso en el cargo empezar a construir las bases de la reconciliación del país, que atraviesa “una crisis constante...

Lo Nuevo