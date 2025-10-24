  1. Inicio
PANAMÁ

Ifarhu publica cronograma de pagos del Pase-U 2025 en Panamá Centro y San Miguelito

Oficina central del Ifarhu en Panamá.
Oficina central del Ifarhu en Panamá. IFARHU
Emiliana Tuñón
  • 24/10/2025 10:00
Del 27 al 31 de octubre el Ifarhu ha confirmado que continuará con el segundo pago del Pase-U 2025 en la provincia de Panamá.

El Instituto para la Formación y Aprovechamiento de Recursos Humanos (Ifarhu) comienza el segundo pago del programa Pase-U 2025 del 27 al 31 de octubre para estudiantes de los corregimientos de las regiones de Panamá centro, Panamá este, Panamá norte y el distrito de San Miguelito.

La entidad los detalló los requisitos que deberán presentar los beneficiarios para cobrar el pago de becas y asistencias económicas:

-Recibo de entrega de documentos

-Boletín completo 2024 original con sello fresco

-Recibo de matrícula 2025

-Cédula vigente original del representante legal y el estudiante

Solo podrán ingresar a los centros la persona que realizará el cobro, por lo tanto no es necesaria la presencia del estudiante.

En caso, que no pueda asistir el representante legal, debe enviar a quien designe con:

-Una copia de cédula en ambas caras de la identificación del representante legal, el estudiante beneficiario y de quien va a retirar. Las copias deberán estar nítidas y todas las cédulas tienen que estar vigentes.

-Nota donde indique a quien esta autorizando con número de cédula de esa persona, la nota deberá estar firmada a mano por el representante legal. No puede ser copia o foto.

Detalles de los pagos en la provincia de Panamá

A continuación los detalles de los pagos en las agencias regionales en la provincia de Panamá:

-Agencia Regional de Panamá Este

-Agencia Regional de Panamá Norte

-Agencia Regional de San Miguelito

-Dirección regional de Panamá Centro

Si deseen conocer más detalles sobre los cronogramas pueden acceder al sitio web oficial del IFARHU, donde se encuentra publicado el cronograma completo de pagos.

