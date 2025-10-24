Ifarhu publica cronograma de pagos del Pase-U 2025 en Panamá Centro y San Miguelito

El<b> <a href="/tag/-/meta/ifarhu-instituto-para-la-formacion-y-aprovechamiento-de-recursos-humanos">Instituto para la Formación y Aprovechamiento de Recursos Humanos (Ifarhu) </a></b>comienza el segundo pago del programa <b><a href="/tag/-/meta/pase-u">Pase-U</a></b> 2025 <b>del 27 al 31 de octubre</b> para estudiantes de los corregimientos de las regiones de Panamá centro, Panamá este, Panamá norte y el distrito de San Miguelito.<i>La entidad los detalló los requisitos que deberán presentar los beneficiarios para cobrar el pago de becas y asistencias económicas:</i><b>-Recibo de entrega de documentos</b><b>-Boletín completo 2024 original con sello fresco</b><b>-Recibo de matrícula 2025</b><b>-Cédula vigente original del representante legal y el estudiante</b>Solo podrán ingresar a los centros la persona que realizará el cobro, por lo tanto no es necesaria la presencia del estudiante.En caso, que no pueda asistir el representante legal, debe enviar a quien designe con:-Una copia de cédula en ambas caras de la identificación del representante legal, el estudiante beneficiario y de quien va a retirar. Las copias deberán estar nítidas y todas las cédulas tienen que estar vigentes.-Nota donde indique a quien esta autorizando con número de cédula de esa persona, la nota deberá estar firmada a mano por el representante legal. No puede ser copia o foto.