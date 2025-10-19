Pago de becas del IFARHU: Todo lo que debes saber sobre los cobros del 20 de octubre

El desembolso beneficiará a estudiantes de educación básica, premedia y media inscritos en los distintos programas de apoyo que mantiene la institución, entre ellos: Concurso General, Asistencia Económica Educativa, Asistencia Económica para estudiantes con discapacidad, Asistencia Económica para la Erradicación del Trabajo Infantil, Asistencia Económica para Deportes, y Asistencia Económica para eventos académicos y culturales.

El Instituto para la Formación y Aprovechamiento de Recursos Humanos (IFARHU) informó que a partir del lunes 20 de octubre dará inicio a la entrega del primer pago de becas y asistencias económicas correspondientes al año 2025 en el área de Panamá Centro .

Requisitos para cobrar las becas y asistencias económicas

El IFARHU detalló los requisitos que deberán presentar los beneficiarios para cobrar el pago de becas y asistencias económicas:

-Recibo de entrega de documentos

-Boletín completo 2024 original con sello fresco

-Recibo de matrícula 2025

-Cédula vigente original del representante legal y el estudiante

Solo podrán ingresar a los centros la persona que realizará el cobro, por lo tanto no es necesaria la presencia del estudiante.

En caso, que no pueda asistir el representante legal, debe enviar a quien designe con:

-Una copia de cédula en ambas caras de la identificación del representante legal, el estudiante beneficiario y de quien va a retirar. Las copias deberán estar nítidas y todas las cédulas tienen que estar vigentes.

-Nota donde indique a quien esta autorizando con número de cédula de esa persona, la nota deberá estar firmada a mano por el representante legal. No puede ser copia o foto.