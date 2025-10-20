  1. Inicio
PANAMÁ

Pagos de Becas y Asistencias del IFARHU 2025: ¿Qué hacer si no puedes ir a cobrar?

El IFARHU iniciará el pago de becas y asistencias económicas 2025 en Panamá Centro.
Por
Emiliana Tuñón
  • 20/10/2025 10:52
El IFARHU informa que a partir del lunes 20 de octubre iniciará la entrega de pago de becas y Asistencias Económicas 2025 en Panamá Centro.

El Instituto para la Formación y Aprovechamiento de Recursos Humanos (IFARHU) detalló los requisitos que deberán presentar los beneficiarios para cobrar el pago de becas y asistencias económicas en Panamá Centro:

-Recibo de entrega de documentos

-Boletín completo 2024 original con sello fresco

-Recibo de matrícula 2025

-Cédula vigente original del representante legal y el estudiante

Solo podrán ingresar a los centros la persona que realizará el cobro, por lo tanto no es necesaria la presencia del estudiante.

En caso, que no pueda asistir el representante legal, debe enviar a quien designe con:

-Una copia de cédula en ambas caras de la identificación del representante legal, el estudiante beneficiario y de quien va a retirar. Las copias deberán estar nítidas y todas las cédulas tienen que estar vigentes.

-Nota donde indique a quien esta autorizando con número de cédula de esa persona, la nota deberá estar firmada a mano por el representante legal. No puede ser copia o foto.

Becas y Asistencias económicas que pagará el IFARHU en Panamá Centro

Según el IFARHU la entrega de Becas y Asistencias Económicas incluye los siguientes programas:

-Concurso General

-Asistencia Económica Educativa

-Asistencia Económica para estudiantes con discapacidad

-Asistencia Económica para Erradicación del trabaja infantil

-Asistencia Económica para Deportes

-Asistencia Económica para eventos académicos y culturales

Para mayor información, los beneficiario pueden consultar los centros y fechas exactas de pago ingresando a su página web oficial, donde se encuentran los detalles completos del calendario completo.

